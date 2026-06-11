El Dibu habría llegado a un acuerdo con la Juventus, por eso el equipo inglés analiza opciones para dar con su reemplazo.

Dibu Martínez por estas horas está con la mente puesta en recuperarse de la fractura en el dedo anular de su mano derecha para ver si finalmente puede decir presente en el once inicial de la Selección Argentina frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Pero mientras tanto se define su futuro post participación en el certamen que se llevará a cabo en tierras norteamericanas desde este jueves 11 de junio hasta el 19 de julio. Porque conforme a varios medios de comunicación de Europa, la Juventus ya tomó contacto con el entorno del arquero marplatense para contratarlo de cara a la temporada 2026/2027.

Al respecto, Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases, reportó que el club de Turín hizo un ofrecimiento de 10 millones de euros, pero en principio fue desestimado por el Aston Villa, puesto que pretenden un mínimo de 15 milllones. Sin embargo, las condiciones con el propio Dibu Martínez ya estarían cerradas.

De igual modo, todo indica que habrá un acuerdo entre la Juve y la institución de Birmingham porque, con la venia de Unai Emery, ya están trabajando en el posible reemplazante del guardameta de la Selección Argentina. De hecho, conforme al peiodista citado, ya tienen a un principal apuntado.

Dibu Martínez en el festejo del Aston Villa de la Europa League. Getty Images.

Se trataría de Zion Suzuki, arquero del Parma y de la Selección de Japón. Su contrato con el club italiano vence recién a mediados del 2029, por lo que el Aston Villa deberá ejecutar la cláusula de rescisión, la cual, según Transfermarkt, está establecida en 20 millones de euros.

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Aston Villa busca arquero para jugar la Champions League

El Aston Villa, al ubicarse cuarto en la Premier League y ganar la Europa League, confirmó su plaza en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Con lo cual, si se llega a retirar el Dibu Martínez con rumbo hacia la Juventus, precisará de un arquero de jerarquía para estar a la altura del certamen internacional.

En síntesis

_Juventus ofertó 10 millones de euros por el Dibu Martínez.

_Aston Villa quiere 15 millones de euros por Dibu Martínez.

_Aston Villa piena en Zion Suzuki del Parma como reemplazante del arquero argentino.