Gabriel Clembosky, traumatólogo especialista en mano, le explicó a BOLAVIP cómo es la recuperación del arquero y sus chances de volver a lesionarse durante el Mundial.

El reloj no se detiene, la cuenta regresiva avanza. Aunque todos parecen mostrar calma, la ansiedad galopa al ritmo de las agujas. Falta cada vez menos para el debut de Argentina en el Mundial 2026 y nadie deja de pensar en la mano derecha de Emiliano Martínez. La fractura sufrida el 20 de mayo en la previa de la definición de la Europa League encendió alarmas y alimentó miedos. Aunque desde adentro todos parecen mostrar la calma que disipe las preocupaciones.

“El viernes le sacarían el vendaje y si se le formó el callo, sería una buena señal para meterle más caña”, declaró Lionel Scaloni en la previa al último amistoso, el 3-0 con Islandia del martes. El arquero se fracturó el dedo anular antes de consagrarse campeón con el Aston Villa y no ataja desde aquel entonces. Fue él mismo quien contó la noticia (luego se le hicieron placas que confirmaron el diagnóstico), aunque oficialmente nunca hubo parte médico oficial ni del club ni de la AFA.

El Dibu con Paredes y Julián, con su mano vendada. Foto AFA.

Fue el propio Scaloni en conferencia de prensa quien fue actualizando el estado de la lesión, el comienzo de la recuperación y cómo continúa la rehabilitación del arquero. También la decisión de no pasar por el quirófano, ya que el tipo de fractura (sin desplazamiento) no lo ametiraba.

“Las fracturas no desplazadas se consolidan en no más de 3, máximo 4 semanas”, le explicó a BOLAVIP el doctor Gabriel Clembosky, especialista en Cirugía de Mano y muñeca y expresidente de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano, para comenzar a entender el proceso que está atravesando el Dibu.

¿Cómo se rehabilita? “Normalmente con la ayuda de un kinesiólogo para recuperar la movilidad y la función armónica junto a los demás dedos y demás cuestiones que son aleatorias a cualquier persona que tiene una lesión así (y que ataja)”, explica el galeno sobre la recuperación del arquero.

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“Recordemos que atajó en la final ya con su lesión y no pasó nada importante, ya que son fracturas mínimas muy estables, habiendo transcurrido varias semanas, no tendrá inconvenientes”, asegura, llevando un poco de tranquilidad desde la parte médica.

El propio entrenador contó en conferencia que Martínez, más allá de la recuperación que realiza con los médicos dentro del vestuario, se está entrenando de manera diferenciada, realizando todos los trabajos físicos, atajando con una sola mano y sin usar guantes, para preservar la zona, que aún lleva con férula.

¿Qué debería evitar en estos días? “Durante el tiempo que se demora en consolidar, debe evitar los golpes“, agrega. Es por esa misma razón que el cuerpo técnico decidió que no participara de los dos amistosos que jugó la Selección y cuidarlo para el debut ante Argelia el próximo 16 de junio. “Los dedos trabajan en forma armónica, si uno de ellos no funciona es difícil que funcione la mano normalmente”. Al no estar al 100%, Scaloni lo dejó descansar.

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Scaloni en la conferencia post Islandia. Foto AFA.

Hay una pregunta más que ronda por la mente de todos, pensando ya no tanto en el debut sino en la continuidad de la competencia: Austria y Jordania. ¿Hay chances de que se pueda volver a lesionar? “En ese tipo de fractura, que le permitió jugar todo un partido hace tres semanas, solo un golpe podría volver a afectarlo“, agrega Clembosky. En plena competencia, será a suerte y verdad, aunque parece difícil que algo pueda doblegar al Dibu.

La fortaleza mental que siempre mostró el aquero de la Selección también le dan tranquilidad al cuerpo técnico. No es la primera vez que ataja al límite desde lo físico y el Mundial es una motivación demasiado grande como para ponerlo en duda. “Llego, llego”, les dijo a los hinchas hace varios días, con la seguridad de quien sabe que el arco es suyo.

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Rulli atajó con Islandia. Foto AFA.

Por las dudas, Scaloni ya probó a sus relevos: Juan Musso atajó contra Honduras y ante Islandia quien salió a la cancha fue Gerónimo Rulli. Aunque el debut ante Argelia es un hecho que será todo del Dibu.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026



16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas