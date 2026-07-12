Dibu Martínez se arrimó al capitán de la Selección Argentina para lanzarle una frase en medio de los festejos tras la victoria sobre Suiza.

La Selección Argentina dio un paso más hacia el objetivo del bicampeonato del mundo. Tras consagrarse en Qatar 2022, los dirigidos por Lionel Scaloni se metieron en la Semifinal de Estados Unidos, México y Canadá 2026 gracias al triunfo 3 a 1 en el alargue frente a Suiza, en uno de los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final disputado en Kansas City.

El partido había empezado favorablemente para la Scaloneta por el tanto anotado por Alexis Mac Allister a los 10 minutos del primer tiempo. No obstante, no lograron mantener la intensidad en el arco del combinado europeo en pos de ampliar la ventaja y manejar el duelo con mayor tranquilidad.

De hecho, el plan se complicó cuando a los 22 del complemento Suiza dio con el empate a través de Dan Ndoye, gol que, en definitiva, forzó los dos tiempos de 15 una vez cumplidos los 90. Ya en la prórroga, Julián Alvarez y Lautaro Martínez sentenciaron una victoria que fue igual de trabajada que vs. Cabo Verde y Egipto.

A propósito de la clasificación, en medio de la euforia de los protagonistas en el campo de juego, el Dibu Martínez se arrimó a Lionel Messi y le soltó un ”¿a dónde nos vamos a ir?”, dando a entender que en algún momento internamente trataron el tema de que pudiese ser el último partido en la Copa del Mundo.

“¿DÓNDE NOS VAMOS A IR?”



Dibu Martínez y una frase clara tras el pase a semifinales.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zd7nzUgIwm — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Ahora Argentina se enfrentará a Inglaterra en la Semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra en una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado comandado por Lionel Scaloni, luego de desplazar de su camino a Suiza, se medirá a los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, que en su turno eliminaron en Miami a Noruega.

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Por el otro lado, España, que superó a Bélgica, y Francia, que le ganó a Marruecos, dirimirán el cupo restante para la Final de la competencia, pautada por la FIFA para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

En síntesis