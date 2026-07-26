Luciano Spalletti reconoció el interés de la Juventus por Dibu Martínez

Emiliano Martínez se encuentra de vacaciones luego de lo que fue su gran actuación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, competencia en la que la Selección Argentina llegó a la Final. No obstante, debe ir resolviendo en dónde iniciará, en los próximos días, la preparación previa a la temporada 2026/2027.

Porque si bien en el Aston Villa cuentan con él, se sabe que el Dibu está abierto a buscar nuevos desafíos (de hecho, a principios de la campaña anterior estuvo a punto de pegar el salto al Manchester United). Y los rumores del mercado de pases, incluso durante la disputa del campeonato internacional que protagonizó con el combinado albiceleste, se dirigieron en esa dirección.

El que sonó con mayor potencia para recibir al arquero de la Selección Argentina fue la Juventus, que quiere volver a pisar fuerte en la Serie A para, también, retomar su presencia en el plano internacional (en el último campeonato italiano terminó sexto, por lo que no jugará la UEFA Champions League, sino la Europa League).

Y a propósito de estos comentarios, el que confirmó las intenciones de la Vecchia Signora sobre el marplatense fue su entrenador, Luciano Spalletti, en conferencia de prensa luego de la victoria 1 a 0 en el amistoso frente a Standard Lieja: “Dibu Martínez es un gran arquero y un jugador que quiere marcharse de su equipo este verano. Estamos interesados en él; porque buscamos competencia en el rol de arquero, aunque actualmente tenemos dos grandes guardametas”.

Emiliano Martínez podría cambiar de club en el actual mercado de pases. Getty Images.

En caso de concretarse la transferencia en el vigente libro de pases de Europa para que Emiliano Martínez abandone Birmingham para desembarcar en la ciudad de Turín, tendrá que pelear un puesto con Michele Di Gregorio y Mattia Perin, dos de los guardametas que escoltaron a Gianluigi Donnarumma en la Selección de Italia.

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El contrato del Dibu Martínez con el Aston Villa

Dibu Martínez tiene contrato con el Aston Villa -club al que se incorporó a mediados del 2020 procedente del Arsenal- hasta el 30 de junio del 2029. Su cláusula de rescisión, conforme a Transferamrkt, es de 12 millones de euros. En caso de ejecutarse la operación con la Juventus, será la tercera liga europea en la que jugará de manera profesional (también tuvo su paso por LaLiga defendiendo los colores del Getafe).

En síntesis