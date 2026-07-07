La locura de Bangladesh por Argentina en primera persona: “Ahorré desde chico, nunca compré nada más caro que la camiseta de Messi”

No se llama Leo, pero así se hace llamar. Así ocurre con muchos de sus coterráneos. Hay cuestiones religiosas que les impiden ponerles Messi a sus hijos, pero nada prohíbe que puedan utilizarlo en el día a día. Su nombre es Mujib, es filmmaker y creador de contenido y desde Chattogram (también conocida como Chittagong), la segunda ciudad en importancia de Bangladesh intenta mostrarle al mundo su gran amor por Argentina y especialmente por el 10 de la Selección.

Leo no se llama así, pero lo hace por su fanatismo por Messi. Foto AVOIDLEO

“La principal razón por la que hay tantos hinchas de Argentina en Chattogram es la conexión emocional que existe con la Selección desde hace muchos años. Desde la época de Maradona, la gente apoyó apasionadamente a Argentina, y ahora Messi llevó ese amor a otro nivel. Estos festivales de hinchas suelen ser organizados por grupos locales de aficionados al fútbol, comunidades u organizadores de eventos para que todos puedan disfrutar juntos de los partidos”, explica sobre las impactantes imágenes que suelen dar vueltas por el mundo cada vez que juega el equipo de Scaloni y a 17.000 kilómetros arman una fiesta digno del Obelisco.

Bangladesh es el octavo país del mundo con más población (cerca de 177.818.044 personas) y Chattogram es la segunda ciudad más importante del país, el ingreso marítimo y un número de habitantes apenas por debajo de los 4 millones. No todos son fanáticos de la Selección, eso está claro, pero que son muchos, son muchos.

“Para el partido entre Argentina y Egipto, creo que miles de personas acá lo van a ver juntas, especialmente en lugares como Chattogram. Cada vez que juega Argentina sentimos como si estuviera jugando nuestro propio país; la pasión es realmente increíble”.

Cada vez que hay partido, las pantallas gigantes se encienden para que todos puedan disfrutarlo juntos. Es un amor colectivo. “El partido con Cabo Verde fue realmente muy duro para nosotros. Cabo Verde jugó muy bien, así que no fue un partido fácil en absoluto. Estuvimos bastante nerviosos durante todo el encuentro, pero cuando Argentina finalmente ganó, la sensación fue increíble. ara nosotros también fue muy difícil y estresante. Pero este tipo de encuentros demuestran la fortaleza y el espíritu de lucha del equipo. Al final, lo que importa es ganar, y creemos que Argentina volverá aún más fuerte“, lo dice en correcto inglés, pero podría ser en un argentino típico.

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Chattogram es la segunda ciudad más grande de Bangladesh. Foto AVOIDLEO

-¿Por qué este amor por Messi?

-La pasión por Argentina y por Messi en Bangladesh comenzó hace mucho tiempo. Muchos de nosotros crecimos viendo jugar a Messi desde chicos. Su estilo de juego, su dedicación y su humildad nos inspiraron profundamente. Con el paso del tiempo, dejó de ser simplemente apoyar a un equipo y se convirtió en un sentimiento muy fuerte. Ahora, cuando Argentina gana, sentimos como si hubiéramos ganado nosotros mismos.

“Algunas personas de Bangladesh viajaron al Mundial para ver jugar a Argentina. Algunos lo hicieron como verdaderos fanáticos, después de ahorrar dinero durante años, mientras que otros tuvieron la oportunidad gracias a distintos contactos o por trabajar en los medios de comunicación”, cuenta.

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Uno de ellos se cruzó con Emiliano Martínez en la zona mixta del estadio de Arlington después de la victoria con Jordania. Cuando Dibu, que visitó Bangladesh en julio del 2023, escuchó que habían llegado desde allí se detuvo inmediatamente. “Fue un momento muy especial y emocionante. Nos hizo sentir reconocidos como hinchas. Momentos como ese fortalecen el vínculo entre Argentina y Bangladesh y nos llenan de orgullo”.

El sueño de todos

“Uno de mis mayores sueños es visitar algún día la ciudad de Messi y conocerlo en persona. Podría decirse que es el sueño más grande de mi vida. Y si algún día Messi viniera a Bangladesh, sería un momento increíble para nosotros. No solo para mí, sino para millones de hinchas en todo el país; realmente sería un sueño hecho realidad. Siento que los argentinos son como hermanos para nosotros”, dice Leo con emoción.

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Dice que son miles y miles de camisetas de Argentina las que hay en Bangladesh, no se anima a dar un número, pero dice que durante el Mundial se venden en todas partes y que la de Messi es la más popular y la más requerida. Se puede ver en cada imagen que cada uno tiene su modelo, no importa si es nuevo o no, si es original o no, sólo que sea celeste y blanco y si es posible que tenga estampado el 10. Como la de Leo.

“Amo el fútbol desde que era chico y Messi siempre fue mi jugador favorito. Sin embargo, mi familia no tenía una buena situación económica. Si les hubiera pedido que me compraran una camiseta de Argentina o de Messi, no habría sido fácil para ellos. Nuestra realidad no era como para gastar ese dinero solamente por una pasión. Así que tomé la decisión por mi cuenta. Empecé a ahorrar de a poco con el dinero que me daban para el recreo en la escuela y reduciendo pequeños gastos. Después de mucho esfuerzo y paciencia, finalmente pude comprar mi primera camiseta. En ese momento tenía alrededor de ocho o nueve años“, relata.

“Incluso hoy, ese recuerdo no tiene precio para mí. Ahora tengo 25 años y, en este Mundial, la prenda de vestir más cara que tengo es la camiseta edición jugador de Messi con Argentina. Nunca compré nada más caro que eso y, de hecho, nunca tuve el valor de hacerlo. Compré esa camiseta únicamente por el inmenso amor, y un poco de locura, que siento por Argentina y por Messi”, agrega.

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“Soy un chico sencillo de Chattogram y también un pequeño creador de contenido. El fútbol ocupa un lugar muy importante en mi vida. Me gusta desde que era niño y, con el tiempo, desarrollé una profunda pasión por Argentina. Ver los partidos con mis amigos y disfrutarlos en pantallas gigantes instaladas en las calles son algunos de los momentos más lindos de mi vida. Ahora, gracias a las redes sociales, puedo compartir esa pasión con más personas, y eso me hace muy feliz”. Y sueña, seguramente, que esa pasión pueda llegarle a Messi y quizás un día cumplir ese anhelo de conocerlo.