Xabi Alonso le bajó el entusiasmo a los hinchas de Real Madrid que esperan ver a Mbappé vs. Barcelona: “No somos kamikazes”

Sin Kylian Mbappé, que arrastra una lesión en la rodilla que no le ha permitido tener acción en el inicio de año, Real Madrid se las ingenió para imponerse 2-1 al Atlético de Madrid y sellar su boleto a la final de la Supercopa de España que se está disputando en Arabia Saudita y tiene a Barcelona, que arrasó con Athletic de Bilbao, como el otro finalista.

Consumada esa clasificación, el delantero francés que se había quedado recuperándose en la capital española voló rumbo a Yeda generando un gran entusiasmo entre los hinchas de poder verlo en una nueva edición de El Clásico, que tiene el plus de definir el primer título de la temporada.

Con Kylian Mbappé entre algodones pero sabiendo de su importancia para el equipo, trascendió incluso que este podría infiltrarse para disputar la final de este domingo, aunque Xabi Alonso en rueda de prensa se mostró muy prudente en relación a esa posibilidad, generando todavía más incertidumbre sobre su presencia.

“La idea antes de empezar era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar. Pero si llegábamos a la final, siempre según sus sensaciones, esperábamos que viniera. Cuando entrene hoy tendremos toda la información que necesitamos. Hay que medir el riesgo. Saber lo que nos jugamos y asumir las decisiones. No somos kamikazes. Es un riesgo controlado”, explicó el entrenador.

La llegada de Mbappé a Yeda. (Foto: Ministerio de Turismo de Arabia Saudita).

Xabi también se refirió al día menos de descanso con que llegará Real Madrid a la final y a cómo ha sido la recuperación de un equipo al que se lo vio terminar agotado el duelo ante el Atlético. “Así salió el sorteo. Eso no lo podemos cambiar. Hay que usar el tiempo lo mejor posible para preparar la final contra un equipo exigente. Hay un aspecto mental, emocional y también futbolístico. Hay que prepararse lo mejor posible”, expresó.

Y explicó: “No hacemos un planteamiento pensando en picos o altibajos. Pensamos en estar óptimos en toda la temporada. El factor de las lesiones te genera que las cargas sean diferentes y haya jugadores más estresados en este aspecto”.

¿Cambia el planteo con Mbappé en cancha?

El entrenador de Real Madrid negó que la presencia o ausencia de Kylian Mbappé desde el inicio en la final de la Supercopa de España pueda cambiar el planteamiento con el que saldrán a hacer frente al Barcelona. “No voy a descubrir que es un jugador fantástico que nos ha dado un nivel diferente. Pero no condiciona la preparación. Él es un jugador desequilibrante, pero el planteamiento es el mismo”, dijo.

En síntesis

Real Madrid venció 2-1 al Atlético y jugará la final contra Barcelona .

venció 2-1 al Atlético y jugará la final contra . Kylian Mbappé viajó a Yeda para la final pese a su lesión de rodilla.

viajó a para la final pese a su lesión de rodilla. Xabi Alonso definirá la presencia del delantero tras el entrenamiento previo al domingo.

