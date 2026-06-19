Jugó con Maradona en España y dijo por qué Messi es mucho mejor que Cristiano Ronaldo

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo pasarán a la historia por haber sido protagonistas de una de las mejores rivalidades futbolísticas de la historia. Ambos son considerados de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero generalmente la balanza suele inclinarse hacia el argentino cuando hay que decantarse por uno. Manolo Jiménez, ex futbolista de Sevilla -donde compartió equipo con Diego Maradona– dejó en claro por qué la Pulga es superior al portugués.

En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, Jiménez afirmó: “Cristiano a nivel técnico individual no es como Messi, Messi tiene un talento natural, es un futbolista diferente, lo que hace Messi está fuera del alcance de la mayoría de los futbolistas de todos los tiempos. Cristiano era el jugador que no le puedes dar espacios, necesita poco para ver la portería, Cristiano es mas físico y Messi más técnico”.

Además, agregó: “Messi marca diferencia por su inteligencia, no solo por su talento, sabia moverse y no es un portento físico pero sabe llevar sus esfuerzos al máximo pero de manera efectiva, no se desgasta, si él no tenia la pelota se posiciona de la mejor forma para cuando su equipo recupere el balón”.

“Es un jugador que rompe todos los esquemas defensivos, si le marcas al hombre y él era tan inteligente que veía huecos, sabe posicionarse en el sitio justo para recibir el balón con el mínimo espacio y mínimo tiempo para girar y dar una asistencia o un gol. Muy difícil de marcar, a los entrenadores nos hacia pensar mucho como colocar el equipo cuando le llegaba la pelota a el o cuando le sirvan el balón como encimarlo”, agregó Jiménez.

Manolo Jiménez. (Foto: Getty).

¿Cómo era Maradona como compañero?

Manolo Jiménez, que jugó entre 1984 y 1997 en Sevilla fue compañero de Diego Maradona en el elenco andaluz y así lo recordó: “Era un crack dentro y fuera del campo, lo malo que se le pueda tildar es un problema que ninguna persona esta exento, como persona tenia un corazón mas grande que la calidad que tenía. No hay compañeros que hablen mal de Maradona, nos hacia mejores a todos como futbolista y como persona”.

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Además, añadió: “Nos dejo un legado de lo que es el otro fútbol, la comunión de un vestuario, siempre tuvimos vestuarios sanos y unidos porque éramos de la cantera pero Maradona nos dio un plus y nos hizo ver el futbol con mas ambición. El crecimiento real del club, mirando hacia el frente, con la llegada de él”.

Su vínculo con Bilardo

En Sevilla lo dirigió Carlos Salvador Bilardo y así lo recordó: “Bilardo era un adelantado a su tiempo, él decía que en el futbol había que cambiar las cosas, hoy en día en los aspectos tácticos los laterales juegan mucho por dentro y terminan dentro del área y demás, y en aquel momento los laterales solo subíamos la banda y tirábamos el centro”.

“Bilardo en aquel momento nos pedía que nos cruzásemos y terminábamos cambiados de perfiles para sorprender, nos decía que éramos boludos que solo nos chocábamos si corríamos por la banda, je. Con esa indicación generábamos mucho peligro y hoy en día los laterales juegan así“, completó.

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Diego Simeone

En Sevilla también fue compañero del Cholo y sobre él afirmó: “El Cholo lo que es como entrenador, era como futbolista. Yo vivía con el y manejaba una intensidad tremenda. Era buen compañero, comprometido, profesional, lo daba todo. Lo veo jugar a su hijo (Giuliano Simeone) y me refleja a su padre, no da un balón por perdido, siempre ayudando al compañero, motivando, buscando lio, je. Bilardo a el y a mi nos tocaba la fibra para meter la intensidad en el equipo”.

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