Nelson Vivas dejará su cargo junto a Diego Simeone en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid perderá a uno de los tantos argentinos de su plantel para la próxima temporada. En este caso, no se trata de la confirmación de alguna salida de sus futbolistas en el mercado de pases, si no de Nelson Vivas, principal colaborador de Diego Simeone, que puso fin a su labor en el club colchonero que inició en 2018.

Conforme al Diario Olé, el exjugador de la Selección Argentina será reemplazado (aún no trascendió el motivo) por el español Gabi Fernández, histórico defensor central formado en la cantera del Atleti, que además llevó en su brazo la cinta de capitán en un parte importante del ciclo del Cholo como DT.

En cuanto a Nelson Vivas, se despide del Atlético de Madrid luego de acompañar a Simeone en 422 partidos oficiales y de haber obtenido dos títulos: la Supercopa de Europa 2018 (que el rojiblanco le ganó al Real Madrid en Estonia) y LaLiga 2020-21 (la última conquista de la institución).

Al respecto, podrá volver al papel de entrenador principal, tarea que interrumpió, justamente, para trabajar en el equipo de la capital española, pero que anteriormente pudo desarrollar al mando de Quilmes, Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia.

Nelson Vivas dejará su cargo en el Atlético de Madrid tras 8 años.

Atlético de Madrid pone su fichas en retener a Julián Alvarez y clasificar a la Champions League

La temporada 2026/2027 no será una como tantas otras para el Atlético de Madrid. Es que la ve como la campaña que debe aprovechar para saldar su deuda histórica sin títulos en la Champions League, puesto que la UEFA decidió que la final se lleve a cabo en el Estadio Metropolitano. Es decir, de llegar contaría con la ventaja de definir en condición de local.

Publicidad

Para semejante objetivo, en la institución colchonera saben que será importante retener a Julián Alvarez, por quien ya recibió ofrecimientos del Barcelona y del Real Madrid. Los culés propucieron 100 millones, mientras que los merengues se estiraron hasta 150. Sin embargo, ambas fueron rechazadas terminantemente, aunque la sintonía podría cambiar si llega un nuevo llamado y se habla de una cifra mayor.

En síntesis