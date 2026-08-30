A pesar de que la temporada ya está en marcha en las principales ligas de Europa, los clubes atraviesan los últimos días del mercado de pases. Es momento de incorporaciones estratégicas y Juventus piensa en Nicolás Tagliafico como una de sus últimas balas para reforzar su defensa.

El club que ya cuenta con Nicolás González, que viene de estar a préstamo en Atlético de Madrid y disputar el Mundial 2026, fue protagonista de una de las novelas del mercado ante la posibilidad de contratar a Dibu Martínez. Finalmente, esa opción no llegó a buen puerto y el arquero terminó en Chelsea.

Ahora, a menos de 48 horas del cierre del mercado de pases, Juventus puso sus ojos en Tagliafico, otro campeón del mundo en la órbita del equipo en este período de transferencias. Nicoló Schira y César Luis Merlo confirmaron esta noticia el fin de semana.

Tagliafico, capitán de Lyon. (Foto: Getty)

El lateral izquierdo, uno de los puntos más altos de la Albiceleste en el subcampeonato mundialista, dio el visto bueno para abandonar al Olympique de Lyon y sumarse al elenco de la Serie A para la temporada 2026-27.

Hasta el momento, no hubo acuerdos entre los equipos ni ofrecimientos formales. Sin embargo, en Europa ya aseguran que hubo contactos entre las dos instituciones, por lo que podría haber novedades en las primeras horas del lunes en Italia.

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Juventus jugará la Europa League

Tras no haber podido finalizar entre las primeras posiciones de la Serie A en la temporada 2025-26, el club de Turín se aseguró de todas formas participación a nivel internacional. Es el mismo certamen que jugará Lyon, que se quedó en las puertas de la Fase Liga de la Champions League al caer ante Fenerbahce en la última ronda de la etapa preliminar.

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