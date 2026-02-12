Qué pasa si hay empate en Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey

Desde las 17 (hora de Argentina), Atlético de Madrid y Barcelona se verán las caras por la semifinal de la Copa del Rey. El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Metropolitano y se podrá ver únicamente a través de Flow Sports, puede ser decisivo para la temporada de los dos equipos.

Los dos equipos iniciaron sus caminos en la Segunda Ronda del certamen. Los de Diego Simeone lograron dejar en el camino a Atlético Baleares, La Coruña y Betis; mientras que los de Hansi Flick eliminaron a Guadalajara, Racing de Santander y Albacete.

Qué pasa si hay empate en Atleti vs. Barcelona

La eliminatoria entre Atlético de Madrid y Barcelona será de ida y vuelta, jugando el primer partido en el Metropolitano y la revancha en Cataluña. Esto quiere decir que, en caso de haber empate en esta jornada de jueves, todo se definirá en la revancha en el Camp Nou.

El partido de vuelta será recién el martes 3 de marzo a las 17 (hora de Argentina). De todas formas, será vital sacar una ventaja en el choque de ida, para poder llegar bien parados al choque decisivo.

Atlético de Madrid vs. Barcelona: alineaciones confirmadas

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Suplentes: Jan Oblak, José María Giménez, Rodrigo Mendoza, Alexander Sorloth, Álex Baena, Thiago Almada, Clément Lenglet, Obed Vargas, Nicolás González, Robin Le Normand y Salvador Esquivel Gamez.

Barcelona: Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Dani Olmo. DT: Hansi Flick.

Suplentes: Wojciech Szczesny, Joao Cancelo, Ronald Araújo, Robert Lewandowski, Gerard Martín, Roony Bardghji, Marc Bernal, Jofre Torrents, Diego Kochen, Juan Hernández, Tommy Marqués.

