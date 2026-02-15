Barcelona sigue de cerca al nuevo Lamine Yamal que mantendría a Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Hace tiempo que en Barcelona están buscando la contratación de Julián Álvarez, sobre todo porque Robert Lewandowski no continuará en la institución una vez que culmine la temporada, ya que su contrato llegará a su fin. Por eso mismo, Deco le busca un nuevo socio a Lamine Yamal. Pero es complejo que Atlético de Madrid suelte al argentino, a quien consideran fundamental para Diego Simeone.

El extremo nacido en Esplugues de Llobregat es de los mejores futbolistas del mundo. De eso no hay duda alguna. Y como en el elenco catalán quieren volver a las grandes planas, buscan juveniles con muchísima proyección a futuro. Uno de los que sigue el Director Deportivo es comparado con el actual 10 barcelonista.

A lo largo de las últimas horas, Mobindi Marthy, representante de Jesse Bisiwu, la gran joya que tiene Brujas y que renovó hasta 2027, reconoció que el blaugrana monitorea de forma activa la situación del extremo belga de 18 años. “Dado el talento del jugador, es totalmente normal que haya comunicaciones oficiales con varios clubes, incluidos grandes clubes como Barcelona“, indicó el empresario.

Tras confirmar el interés de los catalanes, Marthy puso el freno de mano para no entorpecer el crecimiento del juvenil: “Estamos manejando todo con calma, paso a paso”, enfatizó en diálogo con Erem News, luego de que el scout africano Vinyl Tong, que trabaja en Malmö, lo comparara con Yamal.

Vinyl Tong explicó las cualidades de Jesse Bisiwu y por qué lo comparó con Lamine Yamal

Más allá de los dichos de su representante, en una entrevista que le brindó a Sport, el scout Vinyl Tong brindó detalles del juego que tiene la nueva joya belga, a la que comparó con Lamine Yamal: “Jesse es un joven y prometedor extremo formado en el Club Brugge y que actualmente está adquiriendo experiencia en el Club NXT (filial). Su perfil refleja el de un atacante de banda moderno, ideal para el fútbol de posesión”, explicó. Y añadió que “es de nacionalidad belga con raíces ghanesas y destaca por su explosividad, control preciso y confianza en el uno contra uno, especialmente cuando juega desde la banda izquierda y penetra hacia el interior con su pierna derecha, más potente“.

ver también ”Lamine Yamal es un gran jugador, pero no es crack”

ver también Real Madrid y Barcelona, el mejor antídoto para las crisis de Julián Alvarez

Tras realizar inferiores en Oud-Heverlee Leuven, a los 12 años fue reclutado por los Blauw-Zwart. Y aún aguarda por su estreno en la máxima categoría: “Me recuerda a Lamine en su etapa de La Masia. Técnicamente seguro y cómodo en espacios reducidos, muestra un buen posicionamiento sin balón. Se considera más una promesa a largo plazo que una incorporación inmediata al primer equipo, pero su base técnica, disciplina táctica y potencial explican el interés de clubes de élite”, destacó el scout de Malmö.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Aquí tienes los datos fácticos del artículo: