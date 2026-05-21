Bernardo Silva, el socio que busca Atlético de Madrid para retener a Julián Alvarez

En Europa se habla de que el portugués, a días de terminar su vínculo con el Manchester City, considera seriamente una propuesta que recibió del Colchonero.

El mercado de pases ya se está moviendo, a pesar de que en gran parte de los países de Europa se abrirá recién en medio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero como la temporada está mayormente definida (resta que se dispute la Final de la Conference League y de la UEFA Champions League) la actividad se centra en las negociaciones.

En ese sentido, en el Viejo Continente, y en España particularmente, se espera que el Atlético de Madrid tenga un papel preponderante por dos motivos que se unen. El primero tiene que ver con el arribo de Apollo, la empresa estadounidense que adquirió el 57 por ciento de las acciones del Colchonero y que básicamente llegó a la institución de la capital española para darle un salto de calidad tanto en la infraestructura como en la conformación del primer equipo.

Y el segundo está ligado a la UEFA Champions League, dado que la organización decidió llevar a cabo la Final de la edición de la campaña siguiente en el Estadio Metropolitano. Es decir, es una chance inmejorable (como ya la tuvo en el 2019) para el Atlético de Madrid de saldar su deuda histórica con la competencia más deseada por los equipos europeos.

Al respecto, Mateu Alemany, director deportivo, se puso manos a la obra. Ya cerró a Joao Gomes del Wolverhampton y estaba a un paso de concretar la transferencia de Julian Brandt del Borussia Dortmund, pero se detuvo porque surgió una oportunidad sumamente tentadora.

Bernardo Silva vs. Atlético de Madrid en la Champions League 2021/2022. Getty Images.

Al parecer, de acuerdo a La Gazzetta dello Sport, Bernardo Silva, quien quedará libre del Manchester City el próximo 30 de junio, ve con buenos ojos desembarcar en el Atlético de Madrid, a pesar de tener sobre la mesa otros ofrecimientos como el del AC Milan, Juventus e incluso FC Barcelona.

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Atlético de Madrid precisa equilibrar la salida de Antoine Griezmann

El Atleti precisa la llegada de un nombre rutilante para compensar la salida de Antoine Griezmann al Orlando City de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Y en ese contexto, Bernando Silva encaja a la perfección. Además, está intentado rodear de la mejor manera a Julián Alvarez, dentro de un plan de seducción para retenerlo frente a los avances del Barça y del PSG.

En síntesis

Aquí tienes los 3 takeaways fácticos del artículo: