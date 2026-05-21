Al ser campeón de la Europa League, el Aston Villa se verá las caras en agosto con el PSG o el Arsenal.

El Aston Villa volvió a ser campeón después de 25 años. Al vencer al Friburgo con un contundente 3 a 0 en el Tüpraş Stadium de Estambul, el conjunto que encabeza Dibu Martínez y que tiene entre sus principales figuras a Emiliano Buendía (autor de uno de los goles) se adjudicó la Europa League, el primer trofeo que agrega en su vitrina luego de la Copa Intertoto 2001.

De esta manera, automáticamente clasificó a la Supercopa de Europa, que se desarrollará el 12 de agosto en Salzburgo, en la que se medirá al París Saint-Germain o al Arsenal, integrantes de la Final de la UEFA Champions League que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo en el Puskás Arena de la ciudad de Budapest.

Sea uno u otro, para el Dibu Martínez será especial. Si le toca el conjunto francés, volverán los recuerdos de lo que fue su actuación destacada en la final de la Copa Mundial de Qatar 2022. De hecho, desde aquel 18 de diciembre, el arquero de la Selección Argentina recibió un trato sumamente hostil en cada ocasión que se cruzó con un equipo galo.

Incluso, ya se midió al París Saint-Germain en los Cuartos de Final de la Champions League 2024/2025. Fue derrota para el Aston Villa 3 a 1 en el Parque de los Príncipes y victoria en el Villa Park 3 a 2 (por el resultado global avanzaron los dirigidos por Luis Enrique que terminaron saliendo campeones).

Emiliano Martínez junto a Emiliano Buendía en la entrega de premios de la Europa League. Getty Images.

Y en el caso de que le toque el Arsenal, el marplatense sentirá algo diferente, porque fue el club que confió en él para que pegara el salto a Europa cuando era un juvenil, en el año 2012. Sin embargo, por los enfrentamientos que se dieron por la Premier League, sobre todo desde el 2020 cuando recaló en los villanos, la relación no volvió a ser la misma.

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Es más, en diciembre del año pasado, por la liga inglesa, el Arsenal goleó 4 a 1 al Aston Villa en el Emirates Stadium y el Dibu fue uno de los principales focos de burlas de los hinchas gunners.

Los títulos del Dibu Martínez

Emiliano Martínez, hasta entonces, ostentaba cuatro títulos como parte del plantel del Arsenal. Las Community Shield 2014 y 2020 y las FA Cup 2016/2017 y 2019/2020. Ahora, añadió a su palmarés la Europa League con el Aston Villa.

Asimismo, vale recordar que con la Selección Argentina se consagró en la Copa América de Brasil 2021, en la Finalissima 2022, en la Copa del Mundo de Qatar y en la Copa América de Estados Unidos 2024.

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En síntesis

Aquí tienes los 3 takeaways fácticos del artículo: