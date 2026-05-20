Atlético de Madrid buscaría unir a Julián Alvarez con Mohamed Salah

El Colchonero apelaría a la finalización del contrato del delantero egipcio con el Liverpool. No obstante, tendrá que pelear con un pretendiente de Arabia Saudita.

Atlético de Madrid tiene pensado aprovechar el mercado de pases que abrirá durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, para reforzarse de cara a una temporada que será sumamente importante. Es que la Final de la UEFA Champions League se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano, por lo que consideran que es una oportunidad única para saldar su deuda histórica en la competencia internacional.

Al respecto ya empiezan a sonar alternativas para añadirse en todas las líneas. No obstante, el foco de la dirigencia, que ya cuenta con el importante respaldo de Apollo (empresa estadounidense que adquirió el 57 por ciento de las acciones del club), en primer término, es asegurar la permanencia de Julián Alvarez.

La Araña entra en los planes tanto de Hansi Flick para su esquema del FC Barcelona como de Luis Enrique para el París Saint-Germain. Por eso, ya habrían presentado al entorno del oriundo de Calchín un ofrecimiento para mejorar notablemente las condiciones del contrato que lo une al Colchonero hasta mediados del 2030.

Paralelamente a las conversaciones que se mantienen por Julián Alvarez, el Atleti sigue de cerca otras opciones y oportunidades que le puede presentar el mercado. Entre ellas, conforme a un reporte reciente del medio de comunicación egipcio Win Win, la libertad de acción de Mohamed Salah.

Mohamed Salah anotó 257 goles en 441 partidos con el Liverpool. Getty Images.

El Faraón no extenderá su vínculo con el Liverpool, por lo que será libre para incorporarse a otro equipo. Sin embargo, el Atlético de Madrid tendrá que pelear con el Al Hilal de la Liga Pro de Arabia Saudita. En cuanto a lo económico, se sabe que habrá una diferencia, pero en donde harán énfasis en el Atleti es en la posibilidad de que se mantenga en la élite del fútbol europeo.

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Atlético de Madrid estaría abierto a vender a Julián Alvarez

De acuerdo a Cadena Ser, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar a Julián Alvarez en el próximo mercado de pases. Eso sí, debe ser por una cifra que supere los 100 millones de euros. En ese sentido, Barcelona y París Saint-Germain competirían para ver quién ofrece más y puede hacerse con la ficha del atacante de la Selección Argentina.

Asimismo, en la institución rojiblanca esperarán que el propio jugador aclare qué quiere hacer para avanzar o ni siquiera iniciar cualquier operación.

En síntesis

El club madrileño buscará retener a Julián Alvarez extendiendo su contrato vigente hasta 2030.

extendiendo su contrato vigente hasta 2030. El delantero egipcio Mohamed Salah finalizará su vínculo con Liverpool y quedará libre.

finalizará su vínculo con Liverpool y quedará libre. El club Atlético de Madrid intentará fichar futbolistas aprovechando el mercado del Mundial 2026.