Con 17 años brilla en Bayern Munich, sueña llegar a Real Madrid y juega con las canilleras de Messi: “Aprendiendo del mejor”

Desde la dirigencia del club alemán develaron la charla que mantuvieron con la joya que viene de homenajear al astro argentino al marcar su séptimo gol de la temporada.

Por Juan Ignacio Portiglia

La joya de 19 años brilla en Bayern Munich.
La joya de 19 años brilla en Bayern Munich.

Más allá de haber forjado un gran plantel a fuerza de incorporaciones rutilantes como las de Harry Kane, Jonathan Tah y Luis Díaz, que en la actualidad le permite ocupar la segunda posición de la clasificación general de la Champions League y liderar en soledad la Bundesliga con 11 puntos de ventaja sobre su único escolta, Borussia Dortmund, Bayern Munich también ha apostado por el talento de su cantera y dado cada vez más lugar a un joven de 17 años que se ha convertido en un mimado para el entrenador Vincent Kompany.

Se trata de Lennart Karl, quien desempeñándose como mediocampista ofensivo o extremo ya acumula 25 presentaciones oficiales en lo que va de la temporada, con aporte de 7 goles y 2 asistencias que han llevado a que su valor de mercado se dispare a los 60 millones de euros según la última actualización de Transfermarkt.

Karl, un confeso admirador de Lionel Messi que le rindió homenaje el pasado 14 de enero al convertir en el triunfo 3-1 ante Colonia, partido en el que ingresó en el complemento, mostrando que utiliza casilleras con su foto y la leyenda “aprendiendo del mejor”, viene de generar cierta tirantez entre los hinchas al reconocer que uno de los grandes objetivos de su carrera es llegar algún día al Real Madrid.

“El Bayern es un club muy grande, es un sueño jugar allí. Pero en algún momento definitivamente quiero jugar en Real Madrid. Ese es mi club soñado”, fueron las palabras que el juvenil tuvo que aclarar a inicios de mes ante la propia dirigencia del club alemán. “Vino a nosotros y nos dijo que un traspaso al Real Madrid no está en absoluto sobre la mesa y que está muy agradecido al Bayern”, explicó el director deportivo Max Eberl para dar por finalizada la polémica.

También el agente de Lennart hizo su parte para recomponer el vínculo con los hinchas, revelando una charla que había mantenido con su representado: “Me dijo ‘no, este es el club de mis sueños, mi club. Aquí he pasado las etapas de formación y ahora tengo la oportunidad’. Se lo creyó y eso no es algo dicho a la ligera”, explicó.

Pero lo cierto es que la joya de Bayern Munich ya había intentado encajar en la Casa Blanca, cuando con solo diez años acudió a una prueba en la que, según el periodista Sebastian Leisgang, no terminó de convencer a los entrenadores y reclutadores de las categorías infantiles.

Lennart Karl, el 'Messi alemán', reveló los dos jugadores que más lo están ayudando en Bayern Múnich: "Estoy aprendiendo mucho"

Lennart Karl, el 'Messi alemán', reveló los dos jugadores que más lo están ayudando en Bayern Múnich: "Estoy aprendiendo mucho"

Comparaciones con Messi y reacción medida

Desde los primeros partidos que disputó Lennart Karl con la camiseta de Bayern Munich comenzó a recibir comparaciones con su ídolo Lionel Messi, a las que reaccionó con mucha prudencia al ser consultado públicamente: “Otras personas decían eso, pero no me puedo comparar con Messi. Está en lo más alto y aún me queda mucho para llegar a él. Messi es mi ídolo”, le había dicho en noviembre a Sky Sport Alemania.

Data clave

  • Lennart Karl alcanza valor de 60 millones de euros tras 7 goles esta temporada.
  • El juvenil admitió soñar con Real Madrid, club que lo rechazó a los 10 años.
  • El volante rinde tributo a Lionel Messi utilizando su foto en sus canilleras.
Juan Ignacio Portiglia

