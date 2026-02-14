Lewandowski podría convertirse en el nuevo gran rival de Messi en la MLS tras su paso por Barcelona

Con su contrato con fecha de caducidad para final de temporada, el presente de Robert Lewandowski en Barcelona atraviesa horas de incertidumbre. A sus 37 años, la dirigencia aún no definió si extenderá la estadía del polaco, una decisión que el propio futbolista postergó hasta las elecciones presidenciales. Sin embargo, en el medio estaría siendo tentado con una jugosa posibilidad: convertirse en el nuevo rival de Lionel Messi en la MLS y destronar a Inter Miami.

Según reportan desde Mundo Deportivo y Sport, la opción de emigrar hacia los Estados Unidos dejó de ser un rumor para transformarse en una alternativa real. Luego de ser vinculado con Arabia Saudita, Milan y Turquía, el Chicago Fire habría tomado la delantera y se erigió como el principal interesado en quedarse con Lewan, al punto de ya haber desplegado un operativo de seducción.

El plan de la MLS para quedarse con Lewandowski

“El club sabe que Robert espera al Barcelona pero está haciendo todo lo posible para convencer a Lewandowski“, informó el periodista de ESPN, Janusz Michallik, quien agregó que “Chicago está comprometido al 100% en su contratación y están luchando por convencerle a él y a su esposa”.

¿Cómo buscan tentar al delantero? El primer paso ya lo dio hace un par de meses Gregg Berhalter, actual entrenador y director deportivo del Chicago Fire, quien viajó a España para reunirse personalmente con Lewandowski y su agente. El objetivo fue plantearle un proyecto que contempla lo económico y un plan de vida integral para su familia. La intención es que sea la estrella de una franquicia que aspira a transformarse en un “superclub” de cara a la inauguración de su nuevo estadio en 2028.

Robert Lewandowski tiene contrato en Barcelona hasta mitad de año y Chicago Fire sueña con su fichaje (Getty Images).

Sin embargo, los lujos del operativo de Chicago también le meten presión al polaco: si no toma una decisión para este mercado, desde la franquicia avisaron que activarán un plan B.

¿Revive la vieja tensión con Messi?

De todas formas, el ingrediente que mayor atractivo le otorga a esta posible transferencia es el inminente reencuentro con Lionel Messi. De concretarse su llegada a la Ciudad de los Vientos, Lewandowski se transformaría de manera automática en el nuevo gran oponente del astro argentino en suelo norteamericano.

Este movimiento reavivaría una relación que supo tener chispazos en el pasado. Desde las polémicas votaciones en los premios individuales hasta aquel cruce en el Mundial de Qatar, donde el capitán argentino ignoró un saludo del polaco tras una falta.

Messi podría reencontrarse con Lewandowski en la MLS a partir de mitad de año (Getty Images).

Desde lo deportivo, el desembarco del polaco en el Chicago Fire garantizaría enfrentamientos frecuentes contra el Inter Miami. Al pertenecer ambos equipos a la Conferencia Este, la MLS obliga a que se midan al menos dos veces por temporada durante la fase regular, trasladando aquel morbo europeo al escenario estadounidense.

