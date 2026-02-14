Proponen que no vayan hinchas al partido entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid por LaLiga: “Peligroso precedente”

Tras vencer 4 a 0 ante Barcelona por la ida de la semifinal de la Copa del Rey, Atlético de Madrid da vuelta la página y ya se prepara para enfrentarse a Rayo Vallecano en condición de visitante en el marco de la fecha 24 de LaLiga, en la que busca mantenerse en la tercera posición.

En la previa de este encuentro, en las redes sociales comenzó a hacerse viral un pedido por parte de los hinchas del Rayo, ya que desde el organismo regulador de LaLiga decidieron quitarles la localía debido a que el Estadio de Vallecas no se encuentra en óptimas condiciones.

Como el partido se jugará en el Estadio Ontime Butarque, en Leganés, los fanáticos del elenco de Vallecas pidieron que no retiren las entradas y que en forma de protesta no vayan a la cancha, debido a que esta decisión “sienta un peligroso precedente para que Presa justifique llevarse al Rayo Vallecano del Barrio”.

Así las cosas, como medida de protesta por parte de los hinchas del Rayo Vallecano, el encuentro ante Atlético de Madrid podría jugarse sin público, o bien con poca presencia de espectadores, a la espera de que el equipo pueda volver a ser local lo antes posible.

El pedido viral de los hinchas de Rayo Vallecano.

El comunicado de LaLiga sobre el cambio de estadio

“Terminada la auditoría e inspección del terreno de juego del Estadio de Vallecas, a pesar de los trabajos realizados, el mismo no reúne las garantías para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los participantes, por lo tanto se disputará en el Estadio Ontime Butarque en el horario previsto, el domingo 15 a las 16:15hs”, fue el comunicado en el que LaLiga explicó el motivo del cambio de sede para este encuentro.

