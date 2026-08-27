Colo Barco fue abucheado por los hinchas de Chelsea en su debut oficial con el club

El volante fue titular en la victoria de los Blues en la Copa de la Liga de Inglaterra y un sector del público reprobó su presencia.

Por la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, Chelsea derrotó este jueves a Luton Town por 2-0 en Stamford Bridge. Valentín Barco fue titular y sumó sus primeros minutos con la camiseta del club londinense. A pesar de su buen rendimiento, una parte de los hinchas lo silbó durante todo el compromiso.

En medio de la polémica por la novela de Enzo Fernández en el mercado de pases y con lo que quedó del cruce mundialista entre Argentina e Inglaterra, el surgido de Boca debió pagar los platos rotos. Aunque es jugador de su equipo, buena parte de Stamford Bridge reprobó su presencia en cada intervención del Colo.

Barco booed every touch in Chelsea vs Luton Town Carabao Cup game. pic.twitter.com/x2gfIpUxIM — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) August 27, 2026

A pesar de que las imágenes hablan por sí solas y son fuertes, en las redes sociales el panorama es diferente. Muchos hinchas defendieron al futbolista argentino y se mostraron conformes con lo que demostró en la cancha en su primer partido en el equipo.

“Una vergüenza los hinchas de Inglaterra que abuchearon a Barco. Unos payasos”, publicó en X un seguidor de Chelsea. Otro, analizó: “Es Luton, pero Valentín Barco es una estrella. Es un jugador de nivel Chelsea”.

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Lo cierto es que Barco tiene todo en sus pies para ganarse la confianza de los hinchas de Chelsea y dejar atrás las polémicas que dejó el clásico mundialista con victoria para la Albiceleste. El Colo no disputó minutos en aquel partido, pero sí fue protagonista por haber recibido un correctivo de Jude Bellingham post partido.

Cómo fue el debut de Barco en Chelsea

El volante argentino arrancó como titular compartiendo la mitad de la cancha con el experimentado Reece James. Disputó todo el compromiso y destacó en más de una estadística. Fue primero en toques de pelota, pases completados y pases precisos en campo rival. Además, aportó 7 recuperaciones.

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