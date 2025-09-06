Cristiano Ronaldo marcó doblete con Portugal rumbo al Mundial 2026 y se distancia de Messi camino a los 1000 goles

Para demostrar que el doblete de Lionel Messi con la Selección Argentina ante Venezuela no representó para él ningún tipo de presión, Cristiano Ronaldo solo se tomó 21 minutos para celebrar el primero de sus goles con Portugal en la visita a Armenia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de 2026.

El seleccionado luso había logrado tomar rápida ventaja en el marcador con un tanto de Joao Félix a los 10 minutos y Cristiano se encargó de aumentar esa diferencia tras recibir la asistencia de Pedro Neto que le permitió ingresar sin marca al área chica para nada más tener que empujar. El equipo que conduce Roberto Martínez se iría al descanso con un gol más, marcado por Joao Cancelo a los 32′.

Apenas iniciado el complemento, el delantero que milita en Al Nassr consiguió el segundo gol de su cuenta personal y cuarto para Portugal con un gran remate desde afuera del área que hizo inútil la estirada del arquero Avagyan, antes que se cumpliera el primer minuto.

Con el deber cumplido, aunque tal vez deseoso de seguir aumentando su registro personal, Cristiano dejó la cancha a los 58 minutos para permitir el ingreso de Gonçalo Ramos. Tres minutos más tarde, llegó el segundo tanto para la cuenta de Joao Félix, su compañero en Arabia, que decretó el 5-0 definitivo en el marcador.

¿Cómo está la carrera rumbo a los 1.000 goles?

Con los dos tantos que marcó en el duelo de Eliminatorias entre Armenia y Portugal, Cristiano Ronaldo llegó a los 942 goles oficiales a lo largo de su carrera, a solo 58 de alcanzar la histórica marca de 1.000. La diferencia sigue siendo amplia sobre Lionel Messi, quien con su doblete ante Venezuela alcanzó los 879 goles oficiales, a 63 de su eterno rival futbolístico y a 121 de la marca histórica.

A dos de ser el máximo goleador en Eliminatorias

Cristiano Ronaldo alcanzó este sábado la marca de 38 goles en Eliminatorias clasificatorias a una Copa del Mundo, volviendo a tomar ventaja de Messi, que lo había empatado en 36 con su doblete ante Venezuela, y quedando a solo uno del máximo goleador en ese apartado: Carlos “Pescadito” Ruíz, de Guatemala, que sumó 39 a lo largo de su carrera. Con dos goles más, el astro portugués se quedará con ese título de privilegio en solitario.