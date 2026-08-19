Napoli quiere contar con los servicios del futbolista de 32 años. Del Colchonero ya se fueron tres jugadores argentinos.

En un mercado marcado por la novela de Julián Álvarez, Atlético de Madrid podría despedir a otro futbolista argentino. Juan Musso, arquero suplente del Colchonero, podría regresar al fútbol italiano si es que el Colchonero llega a un acuerdo con Napoli.

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, hay conversaciones entre los dos clubes para hacer un intercambio de arqueros. El ex Racing se mudaría a Nápoles, mientras que Vanja Milinkovic-Savic llegaría al Atleti para competir con Jan Oblak.

El arquero, que dijo presente en el Mundial 2026 como alternativa de Emiliano Martínez, está muy bien valorado en la escuadra italiana, que lo tiene como una de sus prioridades para reforzar los tres palos. Su rendimiento en la última temporada, sumado a su sobrada experiencia en la Serie A le suman puntos al golero de 32 años.

Desde su arribo a mediados de 2024, Musso disputó 27 partidos en Atlético de Madrid, aunque la gran mayoría (18) fueron en la última temporada. En sus 2.460 minutos en cancha, mantuvo el arco en cero en 13 oportunidades y recibió 32 goles.

Ya se fueron tres argentinos de Atlético de Madrid

En el último tiempo, Atlético de Madrid se caracterizó por contar con la presencia de muchos jugadores argentinos en las filas de Diego Simeone. Sin embargo, en este mismo mercado de pases, ya son tres los que se despidieron el club y Musso podría ser el cuarto.

La primera salida fue la de Nicolás González, quien regresó a Juventus tras su paso por la Juventus. La segunda salida fue la de Thiago Almada, que llegó a River a cambio de 20 millones de euros. Por su parte, Nahuel Molina se marchó rumbo a Roma por 18 millones.

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