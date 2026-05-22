Chiquito Romero sorprendió a todos y dejó en claro qué piensa del fútbol tras su retiro

El ex arquero de la Selección Argentina, Racing y Boca afirmó que quiere ser entrenador y que no necesita ningún partido homenaje.

Los últimos año de su carrera como profesional lejos estuvieron de ser ideales. Chiquito Romero atravesó una dura lesión en Boca, luego perdió la titularidad, se fue a Argentinos Juniors, pero apenas atajó y luego de esa experiencia poco feliz decidió dejar la actividad.

En el recuerdo quedarán sus actuaciones en la Selección Argentina, especialmente en el Mundial 2014, y también aquellos inicios en Racing que fueron más que prometedores y su inicio en Boca en el que se destacó, aunque luego su figura se fue diluyendo.

Consumado el retiro de la actividad profesional, Sergio Romero dialogó con AFA Estudio y dejó en claro que no extraña para nada jugar al fútbol, ni siquiera es algo que le interese. Chiquito afirmó: “No volví a tocar una pelota. Quiero ser técnico, no quiero correr, si me entreno solamente es para estar bien físicamente”.

Además agregó: “Si me invita un amigo a jugar al fútbol no voy. Ya me han invitado y he dicho que no. La verdad es que no extraño nada tampoco. Muchos amigos me preguntaron por qué no puse nada en Instagram y es porque no tengo la necesidad de cerrar ninguna etapa ni de abrir una nueva”.

Sergio Romero junto al Pato Fillol. (Foto: @sergioromero).

Chiquito no quiere partido despedida

“No necesito ningún partido homenaje. Tampoco me siento que me falta algo”, completó Sergio Romero. Cabe recordar que en su extensa y exitosa trayectoria no solamente vistió las camisetas de Racing, Boca y Argentinos Juniors, en el extranjero estuvo por años en Sampdoria, Mónaco y Manchester United, por nombrar solamente algunos equipos en los que jugó.

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