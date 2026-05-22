Los 3 escenarios que dejan a River primero en su grupo de la Copa Sudamericana

Carabobo superó a Blooming en Bolivia y el Millonario definirá su posición en el grupo recién el próximo miércoles 27 de mayo.

El pasado jueves se cerró la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Carabobo superó a Blooming en Bolivia por 2 a 0 e impidió que River asegure el primer puesto en su zona, lo que le daría el pase directo a los octavos de final. Los de Eduardo Coudet podrán alcanzar ese objetivo el próximo miércoles cuando reciban a Blooming en el Estadio Monumental y tienen tres escenarios diferentes para poder hacerlo.

Primer escenario: ganar

Si River le gana a Blooming en el Estadio Monumental el próximo miércoles se asegurará ser primero en el Grupo H sin importar el resultado del partido entre Bragantino y Carabobo, que se jugará a la misma hora. Cabe recordar que el duelo entre el Millonario y los bolivianos en Santa Cruz de la Sierra terminó 1 a 1, con el detalle de la expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta.

Segundo escenario: empatar

Otra alternativa que tiene el Millonario para clasificar primero es mediante un empate ante Blooming en el Estadio Monumental. Producto del desempate olímpico, para River bastará con sacar un punto ante los bolivianos sin importar qué pase en el partido entre Bragantino y Carabobo en Brasil. Cabe recordar que si los venezolanos se imponen quedarán con 12 unidades -las mismas que el equipo de Coudet- pero por desempate no le arrebatará la primera posición.

Tercer escenario: perder y esperar buenas noticias en Brasil

Nunca es bueno perder y menos de local ante un equipo como Blooming, que en lo que va de la Copa Sudamericana solamente sumó un punto y recibió 14 goles en contra. Suponiendo que River cae ante los bolivianos, podrá ser primer de su grupo si es que Carabobo no le gana a Bragantino en Brasil.

El once alternativo de River que igualó 1 a 1 ante Bragantino en el Monumental el pasado miércoles. (Foto: Getty).

Así está el grupo de River en la Copa Sudamericana

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