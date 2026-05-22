“Contra todos”: los pasacalles que rodearon el predio de Boca antes de enfrentar a Universidad Católica

Los alrededores del centro de entrenamiento de Ezeiza amanecieron con mensajes de apoyo al plantel tras el empate con Cruzeiro y en la antesala del duelo contra el equipo chileno para clasificar a los octavos de la Libertadores.

La tensión ya se respira desde temprano en Boca Predio. A menos de una semana para el duelo decisivo ante Universidad Católica por la Copa Libertadores, los alrededores del centro de entrenamiento de Ezeiza amanecieron este viernes cubiertos de pasacalles con un mismo mensaje: “Boca contra todos”.

Pese a tratarse de una frase breve, la misma viene cargada de interpretaciones. No es casualidad que apareció en medio de un clima de incertidumbre tras el empate frente a Cruzeiro, el pasado martes, y el reciente triunfo del conjunto chileno ante Barcelona de Guayaquil, resultado que dejó al Xeneize obligado a ganar para no quedar eliminado y que motivó a los hinchas a manifestarse.

Los carteles aparecieron durante la madrugada en distintos sectores cercanos al predio de Ezeiza y rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales. Si bien no hubo firmas, el lema parece apuntar directamente al malestar que quedó instalado tras el polémico arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela en La Bombonera. Especialmente por el gol anulado a Miguel Merentiel sobre el final por una presunta mano de Milton Delgado y la mano de Lucas Romero dentro del área de Cruzeiro que no fue sancionada.

Igualmente, los mensajes también pueden leerse como una muestra de respaldo hacia el plantel y el cuerpo técnico en un momento límite del semestre. Porque más allá del enojo arbitral, Boca quedó contra las cuerdas en la Libertadores y llegará a la última fecha sabiendo que no tendrá margen de error. En paralelo, puertas adentro ya se enfocan únicamente en el partido del próximo jueves 28 de mayo. Y el clima que rodea al equipo, al igual que el encuentro, está lejos de ser uno más.

🚨 EXCLUSIVO. Dos días después del partido ante Cruzeiro y en la antesala del encuentro ante Universidad Católica, estos son los pasacalles que aparecieron en Boca Predio. pic.twitter.com/TkYkNPbi8g — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 22, 2026

Cómo quedó Boca en la Copa Libertadores y qué necesita para clasificar

Tras el empate frente a Cruzeiro y la victoria de Universidad Católica ante Barcelona de Guayaquil, el Grupo D quedó con los chilenos como líderes con 10 puntos, seguidos por Cruzeiro con 8 y Boca con 7. Barcelona, ya eliminado, cierra la zona con 3 unidades.

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En ese contexto, la ecuación para Boca es simple: necesita ganarle a Universidad Católica en la última fecha para clasificarse a los octavos de final. Si lo consigue, alcanzará los 10 puntos e igualará la línea trasandina, pero avanzará gracias a la ventaja en el desempate olímpico entre ambos, luego del triunfo conseguido previamente en Chile.

Cualquier otro resultado dejará al Xeneize afuera de la Copa Libertadores. Si empata o pierde en La Bombonera, quedará eliminado y deberá conformarse con disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, en simultáneo, Cruzeiro recibirá a Barcelona en Belo Horizonte para definir el otro clasificado del grupo y el primer puesto de la zona.

Datos clave

El predio de Boca amaneció con pasacalles este viernes antes del partido contra Universidad Católica.

amaneció con pasacalles este viernes antes del partido contra Universidad Católica. El partido de Copa Libertadores decisivo se jugará el próximo jueves 28 de mayo.

decisivo se jugará el próximo jueves 28 de mayo. Los hinchas reclamaron por el arbitraje de Jesús Valenzuela ante el club Cruzeiro.