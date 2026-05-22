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Fórmula 1

Antonelli fue el más rápido de la FP1 del GP de Canadá: a Colapinto se le rompió el auto y no pudo girar

El argentino no pudo completar ni una vuelta en Canadá. Alpine informó que fue un problema en la unidad de potencia.

Se rompió el auto de Colapinto a los 3 minutos de la FP1
© Getty ImagesSe rompió el auto de Colapinto a los 3 minutos de la FP1

Franco Colapinto tuvo un complicado inicio de fin de semana en Canadá. En la primera y única tanda de entrenamientos libres, que tuvo como líder a Andrea Kimi Antonelli, el monoplaza del argentino presentó problemas en apenas 3 minutos. El fallo le impidió volver a pista, por lo que se perdió toda la sesión.

El coche 43 dejó de acelerar cuando el oriundo de Pilar calentaba gomas en la recta antes de la chicane. “Mi acelerador no está funcionando“, fue lo que le dijo a su ingeniero a través de la radio, antes de partir rumbo al garage. No pudo completar ni una vuelta.

Los mecánicos de Alpine tuvieron que acercarse a empujar el auto para que pueda llegar a destino. Minutos después, la escudería francesa confirmó que el inconveniente fue en la unidad de potencia.

Estamos investigando un problema relacionado con la PU (eléctrico) en el coche de Franco. Él está fuera del monoplaza mientras el equipo evalúa, con el objetivo de tenerlo de vuelta en pista más tarde en la FP1” fue la actualización de Alpine a través de las redes sociales.

Para este fin de semana, Alpine había aplicado las mejoras que le faltaban a su coche para ser idéntico al de Pierre Gasly. “El auto es rápido”, había reconocido el argentino en la previa, antes de sufrir el inconveniente en el inicio de la práctica libre.

El problema en el monoplaza de Franco llegó en un momento inoportuno, ya que este fin de semana solo contaba con un entrenamiento libre. Cabe recordar que, al haber carrera sprint, este mismo viernes será la primera clasificación.

Fue una FP1 accidentada

Pocos minutos después del fallido arranque de Franco, la sesión se detuvo por unos cuantos minutos debido a un incidente protagonizado por Alex Albon. El piloto de Williams atropelló a una marmota que había aparecido de manera repentina sobre el asfalto.

El accidente provocó una segunda bandera roja en la sesión y obligó incluso al ingreso del auto médico. Afortunadamente, Albon salió por sus propios medios y sin consecuencias físicas, aunque el monoplaza sufrió daños que el equipo deberá analizar de cara al resto del fin de semana.

La segunda bandera roja se dio sobre el final, cuando Esteban Ocon hizo un trompo en la curva 4, tocó el muro y se quedó sin alerón delantero. No fue una FP1 sencilla para varios equipos.

Posiciones finales de la FP1

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:13.402
  2. George Russell (Mercedes) – 1:13.544
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:14.176
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:14.355
  5. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:14.366
  6. Lando Norris (McLaren) – 1:14.799
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 1:14.963
  8. Arvid Lindblad (Visa Cash App RB) – 1:15.452
  9. Nico Hulkenberg (Audi) – 1:15.698
  10. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:15.863
  11. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:16.214
  12. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 1:16.253
  13. Esteban Ocon (Haas) – 1:16.497
  14. Alex Albon (Williams) – 1:16.642
  15. Carlos Sainz (Williams) – 1:16.660
  16. Pierre Gasly (Alpine) – 1:16.809
  17. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:16.978
  18. Liam Lawson (Visa Cash App RB) – 1:17.431
  19. Oliver Bearman (Haas) – 1:17.770
  20. Valtteri Bottas (Alpine) – 1:17.868
  21. Sergio Pérez (Red Bull Racing) – 1:17.926
  22. Franco Colapinto (Alpine) – Sin Tiempo

Los horarios del GP de Canadá 2026

Viernes 22 de mayo:

  • 17:30: Clasificación Sprint

Sábado 23 de mayo:

  • 13:00: Carrera Sprint
  • 17:00: Clasificación

Domingo 24 de mayo:

  • 17:00: Carrera principal
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Joaquín Alis
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