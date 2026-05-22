El argentino no pudo completar ni una vuelta en Canadá. Alpine informó que fue un problema en la unidad de potencia.

Franco Colapinto tuvo un complicado inicio de fin de semana en Canadá. En la primera y única tanda de entrenamientos libres, que tuvo como líder a Andrea Kimi Antonelli, el monoplaza del argentino presentó problemas en apenas 3 minutos. El fallo le impidió volver a pista, por lo que se perdió toda la sesión.

El coche 43 dejó de acelerar cuando el oriundo de Pilar calentaba gomas en la recta antes de la chicane. “Mi acelerador no está funcionando“, fue lo que le dijo a su ingeniero a través de la radio, antes de partir rumbo al garage. No pudo completar ni una vuelta.

Los mecánicos de Alpine tuvieron que acercarse a empujar el auto para que pueda llegar a destino. Minutos después, la escudería francesa confirmó que el inconveniente fue en la unidad de potencia.

Problemas mecánicos en el Alpine de Franco Colapinto en el arranque del entrenamiento del #CanadianGP 🇨🇦



Seguí toda la actividad de la Fórmula 1®️ por la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/oUSLpwlzlA — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 22, 2026

“Estamos investigando un problema relacionado con la PU (eléctrico) en el coche de Franco. Él está fuera del monoplaza mientras el equipo evalúa, con el objetivo de tenerlo de vuelta en pista más tarde en la FP1” fue la actualización de Alpine a través de las redes sociales.

Para este fin de semana, Alpine había aplicado las mejoras que le faltaban a su coche para ser idéntico al de Pierre Gasly. “El auto es rápido”, había reconocido el argentino en la previa, antes de sufrir el inconveniente en el inicio de la práctica libre.

Publicidad

El problema en el monoplaza de Franco llegó en un momento inoportuno, ya que este fin de semana solo contaba con un entrenamiento libre. Cabe recordar que, al haber carrera sprint, este mismo viernes será la primera clasificación.

Fue una FP1 accidentada

Pocos minutos después del fallido arranque de Franco, la sesión se detuvo por unos cuantos minutos debido a un incidente protagonizado por Alex Albon. El piloto de Williams atropelló a una marmota que había aparecido de manera repentina sobre el asfalto.

El accidente provocó una segunda bandera roja en la sesión y obligó incluso al ingreso del auto médico. Afortunadamente, Albon salió por sus propios medios y sin consecuencias físicas, aunque el monoplaza sufrió daños que el equipo deberá analizar de cara al resto del fin de semana.

Publicidad

La segunda bandera roja se dio sobre el final, cuando Esteban Ocon hizo un trompo en la curva 4, tocó el muro y se quedó sin alerón delantero. No fue una FP1 sencilla para varios equipos.

Posiciones finales de la FP1

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:13.402 George Russell (Mercedes) – 1:13.544 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:14.176 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:14.355 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:14.366 Lando Norris (McLaren) – 1:14.799 Oscar Piastri (McLaren) – 1:14.963 Arvid Lindblad (Visa Cash App RB) – 1:15.452 Nico Hulkenberg (Audi) – 1:15.698 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:15.863 Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:16.214 Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 1:16.253 Esteban Ocon (Haas) – 1:16.497 Alex Albon (Williams) – 1:16.642 Carlos Sainz (Williams) – 1:16.660 Pierre Gasly (Alpine) – 1:16.809 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:16.978 Liam Lawson (Visa Cash App RB) – 1:17.431 Oliver Bearman (Haas) – 1:17.770 Valtteri Bottas (Alpine) – 1:17.868 Sergio Pérez (Red Bull Racing) – 1:17.926 Franco Colapinto (Alpine) – Sin Tiempo

Los horarios del GP de Canadá 2026

Viernes 22 de mayo:

17:30: Clasificación Sprint

Publicidad

Sábado 23 de mayo:

13:00: Carrera Sprint

17:00: Clasificación

Domingo 24 de mayo: