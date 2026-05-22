Atalanta cambió su escudo tras 33 años y ahora apuesta por un diseño minimalista

El club italiano modernizó su escudo y lo lucirá a partir de la próxima temporada. Su última modificación había sido en 1993.

En tiempos de tendencias minimalistas, Atalanta hizo oficial el cambio de su escudo. Luego de 33 años, el club de Bérgamo modificó su insignia, apostando por un diseño diferente, pero respetando su historia. Una decisión que se viene repitiendo en varios clubes del mundo en los últimos años.

A simple vista, el cambio más fuerte está en la forma, porque deja de ser un óvalo para convertirse en un círculo perfecto. Además, el diseño prescinde por completo de la tipografía, ya que deja de decir “ATALANTA” en la parte superior y “1907” en la inferior.

Por otra parte, el color de fondo también se modifica: el azul y el negro dejan de estar divididos por una línea diagonal, para convertirse en un azul sólido y un negro que solamente aparece en los bordes y en algunos detalles.

Lo que se mantiene es la silueta de la Diosa, que se mantiene en la insignia de la institución desde 1960. Cabe recordar que los fundadores del club eligieron a Atalanta por ser el símbolo de la fuerza, la velocidad y la resistencia atlética femenina en la mitología griega.

La reacción de los hinchas al cambio de escudo de Atalanta

En líneas generales, la renovación de imagen de Atalanta tuvo una devolución positiva entre los simpatizantes, sobre todo porque se mantienen las tradiciones del club. Además, esta nueva versión es similar a la que el club utilizó entre 1984 y 1993.

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Los logos anteriores de Atalanta.

“Hemos optado por destacar aún más, por ser reconocibles a simple vista. De ahí el nuevo logotipo del Atalanta. Historia. Identidad. Valores. Futuro”, declaró Antonio Percassi, presidente del club de Bérgamo.

El comunicado de Atalanta

nuevo logo del Atalanta representa una evolución de la identidad del club: un diseño gráfico que combina tradición, reconocimiento internacional y una visión de futuro. Esta actualización surge del deseo de la directiva de fortalecer el posicionamiento de la marca Atalanta, manteniendo los valores que siempre han vinculado al club con la ciudad de Bérgamo y sus aficionados.

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El proceso que condujo a la creación del nuevo logotipo se explica en declaraciones de los propietarios y de Pernice Comunicazione, el estudio de comunicación exclusivo del Atalanta, que supervisó su diseño y desarrollo creativo. Fue un esfuerzo conjunto con el objetivo de crear una identidad contemporánea y esencial, acorde con la ambición del Club.

En síntesis