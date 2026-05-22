Oficial: Pep Guardiola se va de Manchester City tras 10 años y asume un nuevo rol

El club británico formalizó la salida del estratega esta mañana. Conquistó 20 títulos, entre ellos, seis Premier League y una Champions League.

Después de una década, Pep Guardiola deja de ser el entrenador de Manchester City. Por la mañana de este viernes, el gigante inglés oficializó la salida del estratega español, que se despedirá este domingo ante Aston Villa tras no haber podido arrebatarle la Premier League al Arsenal.

El técnico catalán le pone punto final a un ciclo que comenzó a mediados de 2016. Si bien le quedaba un año más de contrato, decidió interrumpirlo para buscar nuevos desafíos.

“No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por el club”, expresó el DT.

Guardiola se despide de Manchester City habiendo ganado seis títulos de la Premier League, una Champions League (primera de la historia del club), tres FA Cups, cinco Copas de la Liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y tres Community Shields.

El nuevo rol de Pep Guardiola en Manchester City

A pesar de haber finalizado su relación como entrenador, Guardiola continuará ligado a Manchester City. En el mismo comunicado donde se anuncia su salida, la institución reveló que el director técnico español tendrá un nuevo rol para el futuro inmediato.

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“Pep continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas”, informó el conjunto británico.

“Mientras celebramos el pasado, también nos complace saber que Pep seguirá formando parte del grupo y que podremos aprovechar sus conocimientos y experiencia en muchos de nuestros otros clubes para ayudar a entrenadores y jugadores”, expresó Ferran Soriano, Director Ejecutivo del club.

Enzo Maresca reemplazará a Pep Guardiola

El actual entrenador italiano, Enzo Maresca, es el principal apuntado para tomar el mando del City y ya existiría un acuerdo encaminado para convertirlo en el sucesor de Guardiola. El DT conoce perfectamente la estructura del club tras haber sido asistente de Pep durante la temporada 2022/23 y viene de un paso reciente por el Chelsea, donde fue despedido de manera sorpresiva pese a conquistar el Mundial de Clubes.

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En síntesis