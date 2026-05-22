El único escenario que deja a Boca primero en su grupo de la Copa Libertadores

El Grupo D del torneo más importante del continente se definirá el próximo jueves a partir de las 21.30 horas.

Boca tuvo un muy buen comienzo en la Copa Libertadores 2026. En su primer partido le ganó a Universidad Católica en Chile, luego superó a Barcelona de Guayaquil en La Bombonera, pero a partir de la tercera jornada todo se comenzó a torcer: empate derrotas en Brasil ante Cruzeiro y en Guayaquil contra Barcelona. Luego llegó el empate de local ante los brasileños y eso lo dejó tercero en su grupo con siete unidades.

Así y todo, Boca depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero para eso deberá ganarle el próximo jueves a Universidad Católica en La Bombonera. Si bien un triunfo no le asegura el primer puesto, para que eso suceda necesita de otro resultado en el partido entre Cruzeiro y Barcelona.

El único escenario que deja a Boca como líder del Grupo D

Los duelos de la última fecha de la Copa Libertadores se jugarán en simultáneo. El Grupo D se definirá el jueves 28 de mayo con los duelos entre Boca vs. Universidad Católica y Cruzeiro vs. Barcelona de Guayaquil. Si el Xeneize gana y el conjunto brasileño no supera a los ecuatorianos, los de Úbeda serán líderes de su zona.

Por otro lado existe la posibilidad de clasificar como segundo en el grupo: eso solamente se dará si Boca gana y Cruzeiro supera a Barcelona de Guayaquil. En caso de terminar en esa posición, los de Úbeda jugarán los octavos de final en condición de visitante.

¿Qué pasa si Boca empata o pierde?

El próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 21.30 horas, Boca recibirá a Universidad Católica por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y, en caso de empatar o perder se quedará afuera del torneo más importante del continente. De concretarse alguno de esos resultados, el equipo de Úbeda pasará a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana ante alguno de los segundos de ese certamen.

Boca igualó 1 a 1 ante Cruzeiro el pasado martes. (Foto: Getty).

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Así está el grupo de Boca en la Copa Libertadores

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