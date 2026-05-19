A 23 días del Mundial 2026, Roberto De Zerbi advirtió a Cuti Romero sobre su posible salida de Tottenham

Mientras se recupera de una lesión, el zaguero está apuntado para un importante movimiento en el mercado de pases.

La definición de la Premier League mantiene en vilo a los hinchas de Tottenham, ya que su equipo corre riesgo de perder la categoría en esta temporada. A solo una fecha del final del campeonato, los londinenses aún no aseguraron su permanencia y la presión crece.

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En el medio, Cuti Romero, uno de sus principales líderes, está afuera y recuperándose de un esguince ligamentario en su rodilla. Sin minutos en estos partidos definitorios, el surgido de Belgrano apunta a participar en el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

En las últimas semanas tomó fuerza la versión sobre su salida de Tottenham tras la cita mundialista. Romero suena para clubes de la talla de Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, pero Roberto De Zerbi aclaró que estas negociaciones no son prioridad para la institución inglesa.

Roberto De Zerbi, entrenador de Tottenham. (Foto: Getty)

El DT de Spurs se mostró enfocado en lo que resta de la Premier League y la pelea por la permanencia al ser consultado sobre el futuro de Romero: “No lo sé, pero escuchen, tenemos que jugar dos partidos más (NdR: Perdió ante Chelsea el primero de ellos). ¿Cuándo estarán disponibles nuestros jugadores lesionados después de tanto tiempo de baja? Es un gran problema porque la temporada es dura y ahora solo tenemos un objetivo”.

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“¿Jugar con Romero? ¿Jugar con Vicario? ¿Jugar con Kinsky? El objetivo es solo uno y mantenerse despierto y marcar la diferencia, porque este es el objetivo de todos. Los objetivos individuales ya no son importantes”, sentenció el italiano.

Qué necesita Tottenham para mantenerse en la Premier League

En la última fecha, el 24 de mayo y con todos los partidos en simultáneo, Tottenham recibirá a Everton y depende de sí mismo en la pelea por mantener la categoría. Para hacerlo, deberá ganar o conseguir un empate, siempre y cuando West Ham no derrote a Leeds como local por 12 goles de diferencia. En caso de perder ante Everton, Spurs también podría quedarse en la Premier League si los Hammers no logran vencer a Leeds.

Así está la tabla de la Premier League

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