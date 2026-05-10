El arquero de la Selección Argentina tiró un pelotazo que dejó al delantero de cara al gol para lo que fue el transitorio 2 a 1.

El Aston Villa pelea por quedarse con uno de los cupos para la UEFA Champions League de la temporada que viene. Ya sin chances de ser campeón de la Premier League (una discusión que quedó entre Arsenal y Manchester City), compite con Liverpool, Bournemouth y Brighton para ser uno de los 5 representantes ingleses en la máxima competencia europea a nivel clubes (Manchester United, tercero, ya garantizó su pasaje).

Por eso, el encuentro de este domingo 10 de mayo como visitante en el estadio Turf Moor contra el Burnley, equipo que ya sabe que la próxima temporada jugará la English Football League Championship (campeonato de segunda división de Inglaterra) se presentó como una cita importante para los dirigidos por Unai Emery.

En tal compromiso, como viene sucediendo a lo largo de la campaña, Dibu Martínez fue protagonista. En este caso, más allá de alguna que otra tapada con la que siempre cumple para su principal labor que es resguardar la valla del Aston Villa, registró una asistencia para su compañero Ollie Watkins.

El guardameta de la Selección Argentina, al momento de salir del fondo, se adelantó unos metros con la pelota en sus pies y a la altura de la medialuna del área lanzó un pelotazo para su compañero que quedó de frente al arco y solo debió definir para anotar el 2 a 1 transitorio a los 11 minutos del segundo tiempo.

¡¡ASISTENCIA DEL DIBU MARTÍNEZ!! Fenomenal pase largo del arquero campeón del mundo a los pies de Ollie Watkins, quien controló muy bien y anotó para Aston Villa ante Burnley en la fecha 36 de la #PREMIERxESPN.



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Aston Villa empató 2 a 2 con Burnley y se encienden las alarmas

A pesar del pase gol del Dibu, el Aston Villa no pudo ganar. Finalmente empató 2 a 2 y apenas pudo llevarse un punto, que si bien lo mantiene en la zona de Champions, lo tiene solo 4 unidades por delante del Bournemouth a falta de dos fechas (Aston Villa se medirá al Liverpool y al Manchester City).

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Aston Villa jugará la Final de la Europa League

El Aston Villa, además de estar cerca de sellar su cupo en la Champions League de la campaña 2026/2027, tiene otro objetivo por cumplir antes de que termine la actual temporada. Tiene que ver con la Europa League, a la que el conjunto de Birmingham clasificó a la Final del próximo 20 de mayo en Estambul. Su rival, luego de desplazar al Nottingham Forest, será el Friburgo de Alemania.

En síntesis