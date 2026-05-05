Los números del Dibu Martínez que lo mantienen como uno de los mejores arqueros del mundo

Dibu Martínez, una vez más, está siendo clave para el Aston Villa. En este caso, en una temporada en la que los dirigidos por Unai Emrey están peleando en la Premier League por un cupo en la UEFA Champions League de la próxima campaña, además de estar en la discusión por un lugar en la Final de la Europa League.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 acumula 12 vallas invictas en 40 presencias, una estadística que exhibe que se mantiene como uno de los mejores guardametas de Europa, codeándose así con los arqueros de los principales clubes del continente.

De hecho, el Dibu Martínez supera en cantidad de partidos sin recibir goles en contra a casos como, por ejemplo, los de Manuel Neuer, con 11 vallas invictas en 35 encuentros con el Beyarn Munich; de Jan Oblak, de 10 veces sin tantos en contra en 40 compromisos con el Atlético de Madrid; y de Senne Lammens de tan solo 6 en 34 con el Manchester United.

Asimismo, el marplatense solo aparece por detrás de arqueros que cuentan con defensas equipadas con jugadores de renombre. Joan García que cosecha 17 partidos sin ir a buscar la pelota adentro del arco en 43 encuentros del Barcelona; Gianluigi Donnarumma de 16 en 39 con el Manchester City y Thibaut Courtois con 15 en 41 con el Real Madrid.

Los números del Dibu Martínez en la Selección Argentina

Dibu Martínez, desde que es arquero de la Selección Argentina mayor (en donde acumula cuatro títulos: Copa América de Brasil 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar y la Copa América de Estados Unidos 2025) suma 59 partidos entre torneos y amistosos, de los cuales terminó con el arco en 0 en 41.

Dibu Martínez busca clasificar a la Final de la Europa League

Este jueves 7 de mayo, desde las 21:00 horas CET, el Aston Villa recibe al Nottingham Forest por la Semifinal de vuelta de la Europa League, luego de caer 1 a 0 en la ida. En caso de dar vuelta el resultado clasificará a la Final del 20 de mayo en el Tüpraş Stadium de Estambul, Turquía, frente a Friburgo o Sporting Braga.

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En síntesis