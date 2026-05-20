Los 11 títulos en la carrera de Dibu Martínez luego de ganar la Europa League con Aston Villa

Los Villanos aplastaron a Friburgo en la final del certamen internacional y el arquero gritó campeón por primera vez en el club.

En Estambul, Aston Villa gritó campeón en la UEFA Europa League este miércoles al derrotar por un contundente 3-0 a Friburgo en la definición del torneo. Con Dibu Martínez como titular, los de Unai Emery triunfaron con los goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers.

Los Villanos, que ya habían asegurado su presencia en la próxima Champions League por su ubicación en la Premier League, confirmaron su enorme crecimiento y coronaron este gran momento con un título para el club luego de 25 años de sequía.

De esta manera, el arquero argentino abrochó su primera conquista en Aston Villa, su primera a nivel internacional entre clubes. El marplatense llega afilado al Mundial 2026, dónde defenderá la corona con la Selección Argentina en Estados Unidos, México y Qatar.

¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, EMILIANO!! ¡¡BUENDÍA Y UN ZURDAZO INCREÍBLE AL ÁNGULO PARA EL 2-0 DE ASTON VILLA VS. FRIBURGO EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!!



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Todos los títulos en la carrera de Dibu Martínez

En total, el arquero de 33 años tiene 11 festejos en su palmarés, teniendo en cuenta todas las camisetas que defendió como profesional. Como esta Europa League es su primera estrella con Aston Villa, los 10 restantes se reparten entre Arsenal y la Selección Argentina.

En la Albiceleste fue un pilar en el ciclo de Lionel Scaloni, que pelea por más conquistas. Las Copas América de 2021 y 2024, el Mundial 2022 y la Finalissima de 2022 son las estrellas para las que aportó el bonaerense.

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Dibu Martínez en la Copa América 2024. (Foto: Getty)

Aunque en los Gunners no gozó siempre de un lugar en el primer equipo, fue parte de 6 planteles campeones: 3 FA Cup (2015, 2017 y 2020) y 3 Community Shield (2015, 2016 y 2021).

El cuadro de la Europa League 2025-26

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