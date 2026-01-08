Es tendencia:
Dónde ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la Supercopa de España 2026: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

El derbi madrileño se lleva a cabo en el King Abdullah Sports City, donde se definirá al rival de Barcelona, que aplastó a Athletic Club.

Por Julián Mazzara

Kylian Mbappé y Julián Alvarez.
Kylian Mbappé y Julián Alvarez.

Este jueves 8 de enero, a las 16:00 de Argentina, en el King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita, por una de las semifinales de la Supercopa de España, se enfrentan Atlético de Madrid y Real Madrid, quienes definirán al rival de Barcelona.

A este certamen acceden los dos primeros de LaLiga 2024-2025, como así también los dos finalistas de la Copa del Rey de dicha temporada. Por esa misma razón, en la otra semifinal se enfrentaron el Blaugrana y Athletic Club, que terminó con la goleada del elenco dirigido por Hansi Flick, quien ya espera en la final.

Dónde ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la Supercopa de España 2026

Flow Sports es la señal encargada de transmitir el partido que disputan Atlético de Madrid y Real Madrid, bajo el marco de la semifinal de la Supercopa de España 2026.

¿Quién es el árbitro de Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la Supercopa de España 2026?

Mateo Busquets fue designado para arbitrar el derbi que protagonizan Atlético de Madrid y Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026. Está acompañado por los asistentes Gonzalo García y Adrián Díaz, mientras que Víctor García Rubén Campo ofician como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

En el VAR, estará Javier Iglesias como encargado, y lo acompañarán Jorge Figueroa (AVAR 1) y Alejandro Quintero (AVAR 2).

Nico Paz no iría solo al Real Madrid tras su proceso en el Como 1907

¿Se va del Atlético de Madrid? Thiago Almada la tiene difícil

DATOS CLAVES

  • Atlético de Madrid y Real Madrid juegan este jueves 8 de enero a las 16:00.
  • El partido se disputa en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.
  • Flow Sports transmite la semifinal de la Supercopa de España 2026 para Argentina.
