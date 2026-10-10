Dónde ver EN VIVO Elche vs. Celta por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El Elche llega golpeado en la tabla pero con un triunfo fresco en la mochila, y el domingo 11 de octubre se mide al Celta en un duelo que puede acomodar a cualquiera de los dos en la mitad de la tabla.
Ninguno de los dos pasa por un gran arranque de LaLiga, así que los tres puntos valen doble: Elche necesita alejarse del fondo y Celta quiere consolidar el salto que le dio esa goleada reciente.
Horario del partido
- Argentina: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
La actualidad de ambos equipos
El Elche viene de ganar 3-1 como visitante ante Espanyol, un resultado que corta una racha irregular que incluyó la derrota 2-3 frente al Real Madrid y el empate 1-1 ante Athletic Bilbao. Con 5 puntos en 7 partidos y puesto 18, el equipo necesita encadenar victorias para despegarse de la parte baja de la tabla.
El Celta, por su parte, llega envalentonado tras una goleada 5-0 a Racing de Santander en casa, luego de dos empates seguidos (1-1 con Málaga y 1-1 en la visita a Getafe). Con 7 unidades y la posición 15, buscará aprovechar el envión anímico para meterse en la mitad de la tabla.
El historial entre Elche y Celta
El historial entre ambos tiene cierta inclinación celeste: de 24 enfrentamientos, el Celta ganó 10, el Elche 7 y hubo 7 empates, con una diferencia de goles también favorable a los gallegos (31 contra 25). En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja: el Celta se impuso 3-1 en el último antecedente, pero antes el Elche había ganado 2-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Celta vs. Elche
|3-1
|Primera División
|28/09/2025
|Elche vs. Celta
|2-1
|Primera División
|26/04/2023
|Celta vs. Elche
|1-0
|Primera División
|06/01/2023
|Elche vs. Celta
|0-1
|Primera División
|15/05/2022
|Celta vs. Elche
|1-0
|Primera División
|03/10/2021
|Elche vs. Celta
|1-0
|Primera División
|12/02/2021
|Celta vs. Elche
|3-1
|Primera División
|06/11/2020
|Elche vs. Celta
|1-1
|Primera División
|02/03/2015
|Celta vs. Elche
|1-1
|Primera División
|26/09/2014
|Elche vs. Celta
|0-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Elche suma 5 puntos en el torneo.
- Celta suma 7 puntos en el torneo.