Dónde ver EN VIVO Elche vs. Celta por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El Elche llega golpeado en la tabla pero con un triunfo fresco en la mochila, y el domingo 11 de octubre se mide al Celta en un duelo que puede acomodar a cualquiera de los dos en la mitad de la tabla.

Ninguno de los dos pasa por un gran arranque de LaLiga, así que los tres puntos valen doble: Elche necesita alejarse del fondo y Celta quiere consolidar el salto que le dio esa goleada reciente.

Horario del partido

Argentina: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

El Elche viene de ganar 3-1 como visitante ante Espanyol, un resultado que corta una racha irregular que incluyó la derrota 2-3 frente al Real Madrid y el empate 1-1 ante Athletic Bilbao. Con 5 puntos en 7 partidos y puesto 18, el equipo necesita encadenar victorias para despegarse de la parte baja de la tabla.

El Celta, por su parte, llega envalentonado tras una goleada 5-0 a Racing de Santander en casa, luego de dos empates seguidos (1-1 con Málaga y 1-1 en la visita a Getafe). Con 7 unidades y la posición 15, buscará aprovechar el envión anímico para meterse en la mitad de la tabla.

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El historial entre Elche y Celta

El historial entre ambos tiene cierta inclinación celeste: de 24 enfrentamientos, el Celta ganó 10, el Elche 7 y hubo 7 empates, con una diferencia de goles también favorable a los gallegos (31 contra 25). En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja: el Celta se impuso 3-1 en el último antecedente, pero antes el Elche había ganado 2-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/05/2026 Celta vs. Elche 3-1 Primera División 28/09/2025 Elche vs. Celta 2-1 Primera División 26/04/2023 Celta vs. Elche 1-0 Primera División 06/01/2023 Elche vs. Celta 0-1 Primera División 15/05/2022 Celta vs. Elche 1-0 Primera División 03/10/2021 Elche vs. Celta 1-0 Primera División 12/02/2021 Celta vs. Elche 3-1 Primera División 06/11/2020 Elche vs. Celta 1-1 Primera División 02/03/2015 Celta vs. Elche 1-1 Primera División 26/09/2014 Elche vs. Celta 0-1 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis