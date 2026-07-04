Si en el Xeneize están dispuestos a esperarlo, Piero Paolo Mariani explicó por qué La Joya todavía tiene mucho para ofrecer.

El hecho de que Paulo Dybala esté negociando con Roma la renovación fuera de término de un contrato que expiró el pasado 30 de junio generó malestar en Boca, porque buena parte de sus hinchas entendió que el delantero utilizó el nombre del club y su interés para salir favorecido en esa puja con el club italiano.

Pero incluso si La Joya no arriba al club en el presente mercado de pases, como aparentemente sucederá, hay motivos para mantener la expectativa de recibirlo en el futuro cercano, todavía con mucho hilo en el carretel para hacer un aporte mayor del que pudieron hacer otras figuras internacionales que desembarcaron en el Xeneize en los últimos años, como Edinson Cavani o Ander Herrera.

Así lo hizo saber Piero Paolo Mariani, especialista que en marzo se hizo cargo de la operación en la rodilla izquierda de Dybala, para quien el jugador todavía tiene ocho años de fútbol por delante al máximo nivel competitivo. “Existen algunas ideas erróneas sobre su capacidad de competir durante una temporada completa”, comenzó diciendo en una entrevista a Il Tempo.

Y explicó: “Dybala es un auténtico campeón. Los problemas que ha tenido en el pasado han sido principalmente lesiones musculares o sobrecarga funcional, pero no una cuestión de fragilidad. Con un entrenamiento personalizado, se lo puede gestionar de manera eficaz y puede jugar a un alto nivel hasta los 40 años”.

Dybala quedó libre el 30 de junio, pero negocia su continuidad en Roma.

En ese sentido, Mariani aseguró que la rodilla izquierda del delantero está rehabilitada al cien por ciento. “Una rotura de menisco externo es algo habitual en la carrera de un futbolista profesional y se ha recuperado por completo, como fue capaz de demostrar en el final de la temporada“, resaltó.

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La comparación con Totti

Haciendo alusión a otra de las grandes estrellas que integraron las filas de Roma, Mariani comparó la situación de Dybala con la de Francesco Totti, ídolo del club al que operó en más de una oportunidad. “Tuve que intervenirlo seis veces y, también gracias al trabajo de Vito Scala (preparador físico) jugó hasta los 40”, recordó.

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