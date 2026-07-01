En Italia aseguran que la renovación de La Joya está encaminada. No es el único jugador con el que se está negociando fueras de término.

Que el contrato vinculante entre Paulo Dybala y Roma haya llegado a su fin este 30 de junio no quiere decir que el club se haya resignado a perderlo y, según la prensa italiana, tampoco que el propio jugador, pretendido por Boca, no tenga intenciones de continuar con las charlas para una renovación fuera de término.

Según avanzó este miércoles el periodista Fabrizio Romano en X, esas negociaciones se encuentran en las etapas finales y en el club capitalino son optimistas en que podrán retener al delantero, sin que se hayan dado a conocer todavía los términos de esa extensión. “Roma está ganando confianza para cerrar el nuevo contrato muy pronto”, escribió.

El portal TMW, por su parte, aseguró que el delantero ya le hizo saber a la dirigencia de Boca que no regresará al fútbol argentino. Y dio cuenta de que el de La Joya no es el único contrato que Roma está negociando fuera de término, porque lo mismo sucede con Zeki Celik y Lorenzo Pellegrini.

Con relación a Dybala y Celik, el medio en cuestión avanzó que las renovaciones se concretarían esta misma semana. En relación al mediocampista italiano de 30 años, esas conversaciones estarían más dilatadas, aunque también hay confianza en que terminará renovando.

En Italia aseguran que Roma tiene encaminada la renovación de Dybala.

La instrucción de Gasperini que sigue la dirigencia

Según avanzó La Gazzetta dello Sport, el entrenador Gian Piero Gasperini recomendó a la dirigencia no desprenderse de ningún futbolista titular a menos que se reciba “una oferta irresistible” y de momento los Friedkin están tratando de cumplir esas instrucciones al pie de la letra.

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Roma no ha logrado reducir su déficit hasta las cifras exigidas por UEFA y por esa razón podría exponerse a una multa, incluso a una restricción sobre su plantilla para la temporada 2027/2028. Allí radica la principal complicación no solo para mantener sino también para reforzar el equipo.

Quien apareció como una solución inmediata a esa problemática es Matías Soulé, quien no es considerado un titular indiscutible por Gasperini y que tiene ofertas que alcanzan los 40 millones de euros, especialmente en Arabia Saudita, y serán claves para al menos cubrir obligaciones salariales.

El entrenador también es el principal impulsor de la renovación de Paulo Dybala, que a mediados de temporada había estado seriamente en duda. Superada la lesión que lo tuvo mucho tiempo marginado el último curso, lo cree un jugador capaz de seguir marcando un diferencial para el equipo en una temporada que exigirá esa jerarquía.

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