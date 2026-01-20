Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

El goleador argentino que cambió de equipo en Europa y busca minutos a seis meses del Mundial 2026

El argentino dejará Bayer Leverkusen, donde no tuvo oportunidades en todo el 2025.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Alejo Sarco cambia de equipo a seis meses del Mundial 2026
© AFAAlejo Sarco cambia de equipo a seis meses del Mundial 2026

Luego de su notable participación en el Mundial sub 20 con la Selección Argentina, en el que convirtió 4 goles en 7 partidos, fue el goleador argentino y subcampeón de la competición; Alejo Sarco parecía destinado a tener su gran oportunidad en el fútbol europeo. Sin embargo, no tuvo chances en todo el 2025 con Bayer Leverkusen y ahora buscará tenerla en otro lado.

Este martes se confirmó la salida de Alejo Sarco del Leverkusen rumbo a otro equipo de la Bundesliga, el Borussia Monchengladbach. El conjunto alemán marcha undécimo en la única competición que disputa esta temporada.

El traspaso, según informó César Luis Merlo, será una cesión por los seis meses que restan de la temporada 2025/26 y no tendrá opción de compra, por lo que volverá al Leverkusen una vez terminada.

Alejo Sarco cambia de equipo en el fútbol alemán.

Alejo Sarco cambia de equipo en el fútbol alemán.

Sarco no ha sido titular en ningún partido desde que está en Bayer Leverkusen, y apenas sumó minutos desde el banco en tres encuentros esta temporada: 35′ vs. Heidenheim, 14′ vs. Colonia y 25′ en la derrota vs. Stuttgart. Es decir, suma apenas 64 minutos de juego en toda la campaña, por lo que el paso por el ‘Gladbach seguramente le resulte positivo para su futuro.

Con apenas 20 años, el delantero argentino llamó poderosamente la atención en el Mundial Sub 20 y, en aquel momento, había esperanzas de que pudiera llegar al Mundial 2026 con la Selección Argentina. Eso no parece una posibilidad hoy en día, pero seis meses fuertes en el Borussia Monchengladbach podrían reanimar esa situación.

Publicidad
Sarco la rompió en el Mundial Sub 20, pero no tuvo oportunidades en Europa.

Sarco la rompió en el Mundial Sub 20, pero no tuvo oportunidades en Europa.

Datos clave

  • Alejo Sarco fue cedido al Borussia Monchengladbach de la Bundesliga por seis meses.
  • El acuerdo es un préstamo sin opción de compra hasta finalizar la temporada 2025/26.
  • Sarco Acumuló solo 64 minutos en tres partidos disputados con Bayer Leverkusen este año.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
En plena crisis, Real Madrid se lanza por una joya surgida de Albacete que podría relegar a Mastantuono
Fútbol europeo

En plena crisis, Real Madrid se lanza por una joya surgida de Albacete que podría relegar a Mastantuono

Confirmado: Echeverri jugará en Girona
River Plate

Confirmado: Echeverri jugará en Girona

Fue la figura de Argentina en el Mundial Sub 20 y podría continuar su carrera en Segunda División
Fútbol europeo

Fue la figura de Argentina en el Mundial Sub 20 y podría continuar su carrera en Segunda División

Francisco Cerúndolo eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal
Tenis

Francisco Cerúndolo eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo