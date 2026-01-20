El goleador argentino que cambió de equipo en Europa y busca minutos a seis meses del Mundial 2026

Luego de su notable participación en el Mundial sub 20 con la Selección Argentina, en el que convirtió 4 goles en 7 partidos, fue el goleador argentino y subcampeón de la competición; Alejo Sarco parecía destinado a tener su gran oportunidad en el fútbol europeo. Sin embargo, no tuvo chances en todo el 2025 con Bayer Leverkusen y ahora buscará tenerla en otro lado.

Este martes se confirmó la salida de Alejo Sarco del Leverkusen rumbo a otro equipo de la Bundesliga, el Borussia Monchengladbach. El conjunto alemán marcha undécimo en la única competición que disputa esta temporada.

El traspaso, según informó César Luis Merlo, será una cesión por los seis meses que restan de la temporada 2025/26 y no tendrá opción de compra, por lo que volverá al Leverkusen una vez terminada.

Alejo Sarco cambia de equipo en el fútbol alemán.

Sarco no ha sido titular en ningún partido desde que está en Bayer Leverkusen, y apenas sumó minutos desde el banco en tres encuentros esta temporada: 35′ vs. Heidenheim, 14′ vs. Colonia y 25′ en la derrota vs. Stuttgart. Es decir, suma apenas 64 minutos de juego en toda la campaña, por lo que el paso por el ‘Gladbach seguramente le resulte positivo para su futuro.

Con apenas 20 años, el delantero argentino llamó poderosamente la atención en el Mundial Sub 20 y, en aquel momento, había esperanzas de que pudiera llegar al Mundial 2026 con la Selección Argentina. Eso no parece una posibilidad hoy en día, pero seis meses fuertes en el Borussia Monchengladbach podrían reanimar esa situación.

Sarco la rompió en el Mundial Sub 20, pero no tuvo oportunidades en Europa.

