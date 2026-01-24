Este sábado Lionel Scaloni recibió una grata noticia pensando en la Copa del Mundo, y es que volvió a las canchas Exequiel Palacios, quien llevaba más de cuatro meses sin acción, luego de una lesión sufrida en septiembre pasado con el Bayer Leverkusen.

El ex River ingresó faltando 20 minutos para el final del partido, en lo que era victoria parcial por 1-0 del Leverkusen ante el Werder Bremen. El mediocampista argentino ocupó el lugar de Aleix García, y se adueñó del centro del campo junto a su compatriota Equi Fernández.

Luego de cuatro meses y medio, Exequiel Palacios volvió a jugar en el Leverkusen.

Exequiel Palacios ha sido una fija de Lionel Scaloni en las convocatorias de la Selección Argentina, y aunque no es titular indiscutido, su vuelta en este mes de enero le permitirá tener tiempo de juego y rodaje suficiente como para llegar en buenas condiciones a la Fecha FIFA de marzo, que será muy importante para definir la lista de cara al Mundial 2026.

Palacios es muy bien considerado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Getty)

¿Qué lesión tuvo Exequiel Palacios?

Exequiel Palacios sufrió una lesión miotendinosa en el aductor derecho, la cual lo obligó a operarse. La lesión se produjo el pasado 12 de diciembre, a los quince minutos de partido en el encuentro que Bayer Leverkusen disputó contra Eintracht Frankfurt, por la tercera fecha de la Bundesliga.

Publicidad

Publicidad

Exequiel Palacios volvió después de operarse y perderse 133 días de juego. (Getty)

Desde aquel día hasta hoy pasaron 133 días, casi cuatro meses y medio, en los que el mediocampista argentino se perdió 23 partidos con el Leverkusen y cuatro Selección, ya que no pudo estar presente en la Fecha FIFA de octubre, ni tampoco en la de noviembre.

En síntesis

Exequiel Palacios volvió a jugar en Bayer Leverkusen tras más de cuatro meses inactivo.

volvió a jugar en tras más de cuatro meses inactivo. Superó una lesión miotendinosa en el aductor derecho que lo marginó 133 días .

que lo marginó . Jugó 20 minutos contra Werder Bremen compartiendo cancha con el argentino Equi Fernández y vuelve a estar en la consideración de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Publicidad