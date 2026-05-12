Atlético de Madrid y Thiago Almada buscan dividir sus caminos

Tanto el club colchonero como el jugador pretenden romper el contrato que los une hasta junio del 2030.

La temporada de Thiago Almada en el Atlético de Madrid muy lejos estuvo de ser lo que esperaba. Llegó con el aval de Diego Simeone para meterse directamente en el once titular, pero sus rendimientos dentro de la cancha no se acercaron a lo que plasmó tanto en el Olympique de Lyon (los pocos meses que estuvo) como en la Selección Argentina.

Por eso, poco a poco fue perdiendo protagonismo dentro de un camino en el que el Colchonero alternó buenas con malas. Por un lado, desde prácticamente enero que quedó afuera de la pelea por el título de LaLiga, pero por el otro participó de la Supercopa de España (cayó en la Semifinal con Real Madrid) y llegó a la Final de la Copa del Rey y a la Semifinal de la Champions League.

Lo cierto es que el exjugador de Vélez Sarsfield, a falta de 3 jornadas para el final del campeonato español (al equipo rojiblanco le resta enfrentarse a Osasuna, Girona y Villarreal) apenas cosecha 1614 minutos (aproximadamente 18 partidos completos) en el Atlético de Madrid repartidos en 38 compromisos entre todas las competencias, con lo que logró solo 2 asistencias y 4 goles.

Con este panorama en el que de un lado están disconformes por las estadísticas y del otro con ciertos manejos internos, ambas partes, conforme al portal español Libertad Digital, directivos del Atleti y el círculo cercano de Thiago Almada trabajan para desligarse en el próximo mercado de pases que abrirá en plena Copa del Mundo.

A pesar de contar con gran presencia argentina en el plantel, Thiago Almada no consiguió hacer pie en el Atlético de Madrid. Getty Images.

El contrato de Thiago Almada con el Atlético de Madrid

Thiago Almada llegó al Atlético de Madrid a mitad del 2025 procedente del Olympique de Lyon. En ese momento firmó un contrato que incluye como fecha de vencimiento el 30 de junio del 2030, por lo que el club que esté interesado en hacerse con sus servicios deberá ejecutar la cláusula de rescisión, que asciende, según Transfermarkt, a 20 millones de euros.

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Thiago Almada, a pesar de su presente en el Atlético de Madrid, no perdió su lugar en la Selección Argentina

Thiago Almada tuvo un gran 2025 con la Selección Argentina (con goles a Uruguay y Colombia), lo que hizo que se generara el crédito suficiente para que Lionel Scaloni lo añada en la prelista de 55 jugadores que la AFA debió presentar a la FIFA, más allá de sus altibajos en el Atlético de Madrid. Salvo un giro de 180 grados, el oriundo de Fuerte Apache estará en la Copa del Mundo 2026.

En síntesis

Thiago Almada y el Atlético de Madrid buscan romper su contrato vigente hasta junio de 2030.

y el buscan romper su contrato vigente hasta junio de 2030. La cláusula de rescisión del futbolista argentino asciende a los 20 millones de euros .

del futbolista argentino asciende a los . Lionel Scaloni incluyó a Almada en la prelista de 55 convocados para el Mundial 2026.