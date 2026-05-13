Barco, Senesi, Acuña, Varela o Lo Celso: Scaloni y la disyuntiva por los últimos dos cupos de la lista de Argentina para el Mundial

El entrenador de la Selección tiene 23 nombres confirmados y una duda puntual por el 24° lugar. Los dos restantes, tienen cinco competidores.

Nos encontramos en la recta final de la larga espera por el puntapié inicial del Mundial 2026. Quedan solo 29 días para que la pelota ruede en suelo norteamericano ya son varias las selecciones participantes que han presentado sus prelistas e incluso sus listas definitivas de convocados para la contienda.

En el caso de la Selección Argentina, Lionel Scaloni hizo pública la nómina de 55 futbolistas reservados, que luego se reducirá a los 26 definitivos que viajarán rumbo a Estados Unidos para defender el título internacional.

Más allá de algunas sorpresas que integraron la selecta lista albiceleste, lo cierto es que hay varios cupos definidos en el recorte final y solo queda lugar para unos pocos. Estos cupos se los disputan futbolistas puntuales, mientras que el resto quedarán reservados ante alguna eventualidad con los que irán al Mundial.

Según pudo saber BOLAVIP, existe una disputa futbolística entre cinco futbolistas por dos lugares en la lista. Las zonas que generan incertidumbre en Lionel Scaloni son la banda izquierda en el sector defensivo y el mediocampo, aunque lo que más dudas le genera al DT es el tipo de jugador que debería llevar para estos cupos, ya que todos tienen perfiles diferentes. A continuación, caso por caso.

Cinco jugadores para dos puestos: las últimas dudas de Scaloni en la lista para el Mundial

De los cinco en carrera, por su polifuncionalidad, quien parte con ventaja es Valentín Barco. El Colo, al poder ejercer como lateral izquierdo, pese a que hoy es considerado un volante interno en su equipo -Racing de Estrasburgo- y en la Selección, puede dar ese plus de ser una alternativa en ambas posiciones. Su nivel esta temporada lo pone en alta consideración, pero no al 100% confirmado en el Mundial.

Ajeno al caso Barco, si finalmente la opción es buscar un lateral izquierdo natural, la opción que apareció fuertemente en las últimas semanas es la de Marcos Acuña. El campeón del mundo había perdido consideración, pero levantó su nivel en River y corre con chances de disputar su tercer Mundial.

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Colo Barco, con chances mundialistas

Si entre Barco, Lisandro Martínez y Nicolás González (ambos adentro de la lista), Lionel Scaloni considera que está cubierta la alternativa para un 3 si Nicolás Tagliafico no da garantías o necesita recambio, una variante en la lista podría ser la de sumar otro central zurdo. En ese caso, el nombre que entraría es el de Marcos Senesi.

Ya dejando de lado la zona defensiva, en el mediocampo se asoman dos nombres posibles que pelean por un lugar más. Si Scaloni opta por un volante más de corte y recuperación, el que se quedaría en la lista final sería Alan Varela.

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Alan Varela podría ser la mayor sorpresa en la lista del Mundial (Getty)

Una sorpresa, ya que aún no ha debutado en la Mayor, pero su performance en el Porto campeón de Portugal lo puede empujar a la lista definitiva. En cambio, si la variante es más creativa, el cupo lo tendría Giovani Lo Celso, quien no pudo estar en el último Mundial por una lesión a último momento.

Así las cosas, Scaloni tiene claro que un cupo restante se ocuparía por Valentín Barco, Marcos Senesi o Marcos Acuña. El restante, por el propio Barco, Alan Varela o Gio Lo Celso. El resto de la lista, salvo cuestiones de último momento, parece definida.

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Una única duda más en la cabeza de Scaloni, aunque más resuelta

23 nombres están. Dos restantes se resuelven con los cinco mencionados anteriormente, y el cupo final tiene tres candidatos, que también son muy distintos uno de otro.

Máximo Perrone, volante argentino.

Según pudo saber BOLAVIP, Máximo Perrone es el máximo candidato a conseguir ese 24° lugar, ya que corre con ventaja sobre Franco Mastantuono, relegado en Real Madrid, y Gianluca Prestianni, titular en Benfica pero condicionado por las dos fechas de suspensión que recibió de UEFA y FIFA por su cruce con Vinícius Jr. Por estos motivos, sumado a su enorme presente en Como, Perrone es el favorito para el DT de la Selección.

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Los 23 jugadores que estarán en la lista del Mundial

De no mediar inconvenientes, estos son los 23 que ya tienen su lugar en la lista de la Selección Argentina.

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli. (3)

Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli. (3) Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico (7)

Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico (7) Volantes: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Nico Paz, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Giuliano Simeone (8)

Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Nico Paz, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Giuliano Simeone (8) Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Alvarez, Nicolás González, Flaco López (5)

En síntesis

Lionel Scaloni reservó 55 futbolistas para la prelista oficial del Mundial 2026.

reservó para la prelista oficial del Mundial 2026. Colo Barco, Marcos Senesi, Marcos Acuña, Alan Varela y Giovani Lo Celso disputan dos cupos en la lista argentina.

y disputan dos cupos en la lista argentina. Máximo Perrone es el principal candidato para ocupar el lugar 24 de la nómina.