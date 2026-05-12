Los millones que Lionel Scaloni puede hacerle ganar a Boca y a River en el Mundial 2026

Boca y River se frotan las manos con las cifras que podrían ganar gracias a los jugadores de sus planteles que serían convocados para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que estará comenzando el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca (México vs. Sudáfrica) y que culminará con la Final del 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

Claro, las chances de ambos clubes repuntaron luego de conocerse la prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni está evaluando para diseñar la nómina final de 26 integrantes, que en definitiva conformarán el plantel con el que el combinado nacional intentará sostener la corona que obtuvo el 18 de diciembre del 2022 en el Lusail.

De esos 55, 6 son de River y 4 de Boca. Del Millonario están: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Mientras que del Xeneize asomaron: Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Al respecto, FIFA ya aclaró que cada club recibirá 11 mil dólares diarios por cada jugador convocado a la Copa del Mundo 2026. Es decir que, si Lionel Scaloni confirma a los 4 futbolistas del Club de la Ribera y a los 6 de la institución de Núñez, cada uno podría llegar a embolsar una suma millonaria si Argentina clasifica a la Final.

Marcos Acuña y Leandro Paredes, dos de los jugadores de River y Boca con grandes chances de estar en la lista de 26 para la Copa del Mundo. Getty Images.

Por ejemplo, Boca sumaría 44 mil dólares por día desde el 11 de junio, jornada del partido inaugural. De esa fecha hasta el 19 de julio son exactamente 1 millón 716 mil dólares. En tanto que a River, en el mismo escenario optimista, le depositarían U$S 2.574.000.

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De todas maneras, vale mencionar que el 100 por ciento por cada jugador debe ser repartido entre los clubes por los que transitaron los futbolistas en los últimos dos años. Con lo cual, Boca deberá enviar un porcentaje a la Roma por Paredes y River lo propio con Sevilla por Montiel, con Fiorentina por Martínez Quarta y con Palmeiras por Moreno.

Boca y River también podrían sumar con Paraguay, Uruguay y Colombia

Los planteles de Claudio Úbeda y Eduardo Coudet también tienen extranjeros que presentan chances (en algunos casos mínimas) para jugar la Copa del Mundo 2026. En Boca con Paraguay, si Gustavo Alfaro agrega a su lista de 26 futbolistas a Adam Bareiro y a Ángel Romero.

En tanto que River percibiría de Uruguay si Marcelo Bielsa cuenta con Matías Viña y de Colombia si Néstor Lorenzo cita a Juan Fernando Quintero y a Kevin Castaño.

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Por cierto, vale aclarar que en el caso de Kendry Páez, que podría ser añadido por Sebastián Beccacece para la Selección de Ecuador, la Banda recibiría una porción del monto que la FIFA le depositaría a BlueCo, la empresa dueña de su pase y del Chelsea y Racing de Estrasburgo, los clubes en los que el jugador estuvo en el último año.

En síntesis

Aquí tienes los takeaways del artículo: