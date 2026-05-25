A 17 días del Mundial 2026, Giovani Lo Celso llegó a Argentina y se ilusionó con ser convocado: “Son muchos años con este grupo”

A la espera del corte definitivo de Lionel Scaloni, el volante de Real Betis quiere estar en la cita tras perderse Qatar 2022 por lesión.

El Mundial 2026 se pondrá en marcha el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá y la Selección Argentina aspira a repetir la hazaña de Qatar 2022. Con Lionel Messi como bandera, el combinado sudamericano intentará sumar su cuarta estrella en la cita.

Para ello, Lionel Scaloni confirmará pronto la convocatoria definitiva con 26 futbolistas para el gran evento. Hasta el momento, el DT de Pujato entregó una prelista con 55 nombres de la que saldrá la nómima mundialista, aunque la mayoría de los puestos ya tienen jugadores asignados.

Entre las dudas más grandes está la presencia de Giovani Lo Celso. El mediocampista de 30 años completó una destacada temporada con la camiseta de Real Betis y aspira a volver a estar en una lista mundialista y sumar minutos en el evento por primera vez.

Giovani Lo Celso con Real Betis. (Foto: Getty)

El volante arribó este lunes a Argentina y transmitió sus sensaciones: “Jugar un Mundial para un jugador de fútbol es lo máximo. Se te vienen muchos refuerzos, no solo de ahora, sino de lo largo de la carrera y de la vida. Ojalá poder estar y aportar lo mío al equipo, al grupo y que sea lo mejor para todos”.

“Obviamente que uno está con mucha ilusión son muchos años ya con este grupo, con este equipo. La ilusión es siempre máxima”, completó Lo Celso, que reveló que aún no habló con Scaloni, pero que no se baja de la esperanza de estar entre los 26.

Publicidad

Encuesta¿Debe Lionel Scaloni citar a Giovani Lo Celso? ¿Debe Lionel Scaloni citar a Giovani Lo Celso? YA VOTARON 0 PERSONAS

El Mundial, la espina de Lo Celso en la Selección Argentina

Aunque el rosarino tiene 65 compromisos disputados con la Selección Argentina y fue campeón de las Copa América 2021 y 2024, además de la Finalissima 2022, aún no sumó minutos en una Copa del Mundo. En 2018 fue parte del plantel de Jorge Sampaoli, pero no ingresó en ningún partido. Luego, un desprendimiento muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha lo dejó afuera de Qatar 2022.

La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

– Aston Villa Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Juan Musso – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Walter Benítez – Crystal Palace FC

– Crystal Palace FC Facundo Cambeses – Racing Club

– Racing Club Santiago Beltrán – River Plate

Defensores

Agustín Giay – Palmeiras

– Palmeiras Gonzalo Montiel – River Plate

– River Plate Nahuel Molina – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

– Hamburgo SV Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

– Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta – River Plate

– River Plate Marcos Senesi – Bournemouth

– Bournemouth Lisandro Martínez – Manchester United

– Manchester United Nicolás Otamendi – SL Benfica

– SL Benfica Germán Pezzella – River Plate

– River Plate Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Cristian Romero – Tottenham Hotspur

– Tottenham Hotspur Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

– Boca Juniors Zaid Romero – Getafe CF

– Getafe CF Facundo Medina – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

– Olympique de Lyon Gabriel Rojas – Racing Club

Publicidad

Volantes

Máximo Perrone – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Leandro Paredes – Boca Juniors

– Boca Juniors Guido Rodríguez – Valencia CF

– Valencia CF Aníbal Moreno – River Plate

– River Plate Milton Delgado – Boca Juniors

– Boca Juniors Alan Varela – FC Porto

– FC Porto Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul – Inter de Miami

– Inter de Miami Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Enzo Fernández – Chelsea

– Chelsea Alexis Mac Allister – Liverpool

– Liverpool Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié

– Real Betis Balompié Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

– Nottingham Forest Emiliano Buendía – Aston Villa

– Aston Villa Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi – Inter de Miami

– Inter de Miami Nicolás Paz – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Franco Mastantuono – Real Madrid

– Real Madrid Thiago Almada – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Tomás Aranda – Boca Juniors

– Boca Juniors Nicolás González – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Alejandro Garnacho – Chelsea

– Chelsea Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Matías Soulé – AS Roma

– AS Roma Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

– Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni – SL Benfica

– SL Benfica Santiago Castro – Bologna FC

– Bologna FC Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

– Internazionale de Milán José Manuel López – Palmeiras

– Palmeiras Julián Álvarez – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Mateo Pellegrino – Parma Calcio

Datos clave

El 11 de junio inicia el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

inicia el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. 55 futbolistas integran la prelista de Lionel Scaloni para definir 26 convocados finales.

integran la prelista de Lionel Scaloni para definir 26 convocados finales. Giovani Lo Celso jugó 65 partidos con Argentina pero ningún minuto en Mundiales.