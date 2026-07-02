Para recibir a Enzo Maresca, los Citizens hicieron un gasto superior al de cualquier futbolista que haya llegado en la Era Guardiola.

Manchester City no quiso escatimar en gastos para recibir a Enzo Maresca como su nuevo entrenador, tras diez temporadas bajo la conducción de Josep Guardiola. Días después de haber hecho oficial el arribo del DT, concretaron el fichaje de Elliot Anderson, a cambio de 135 millones de euros que serán pagados al Nottingham Forest.

El mediocampista de 23 años que se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección de Inglaterra se convirtió así en la incorporación más cara en la historia del club, desbancando a Jack Grealish, por quien habían desembolsado 117 millones para sumarlo de cara al inicio de la temporada 2021/2022.

Según informó el club en el comunicado con el que dio a conocer su contratación, Anderson se realizó en Kansas los estudios médicos previos a cerrar el acuerdo y los trámites formales de su vinculación terminarán de completarse una vez que esté de regreso en suelo inglés.

“Todos en el Manchester City le desean a Elliot y a la Selección de Inglaterra la mejor de las suertes en su campaña mundialista, y esperamos darle la bienvenida a Manchester a su debido tiempo”, se agregó en la comunicación formal que hizo la institución.

Elliot Anderson, motor en la mitad de cancha de Inglaterra.

Anderson, además, se convirtió en la venta más cara en la historia del Nottingham Forest, desbancando por amplio margen al sueco Anthony Elanga, por quien Newcastle había pagado 61 millones de euros. Incluso se convirtió en el jugador inglés más caro de la historia, privilegio que hasta hoy ostentaba su compañero de selección Jude Bellingham.

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El aporte de Elliot Anderson en el Mundial

El flamante fichaje de Manchester City es un futbolista clave en el esquema de Thomas Tuchel en el Mundial. Ha sido titular en los cuatro partidos que lleva disputados la Selección de Inglaterra, con 348 minutos acumulados en cancha. Todavía no aportó goles, pero se anotó una asistencia para la estadística personal, en el encuentro que terminó con victoria 4-2 sobre Croacia.

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