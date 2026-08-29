En España aseguran que Julián Álvarez podría volver a Manchester City

El ex equipo de la Araña se suma a la lista de interesados en sacarlo de Atlético de Madrid, según el Diario Marca. Detalles.

Cada vez falte menos para que se resuelva el futuro de Julián Álvarez y, al interés concreto de Arsenal para llevarlo de regreso a la Premier League, hay que sumar a Manchester City. El equipo anterior de la Araña estaría interesado en volver a contar con sus servicios.

De acuerdo a lo informado por Diario Marca, el equipo ciudadano no se baja de la posibilidad de repatriar al argentino, en base a la situación que está viviendo en el Colchonero. La principal diferencia es que solo lo haría a modo de cesión, sin poner los millones que están dispuestos a desembolsar los Gunners.

El medio español indica que lo que motiva al conjunto celeste a volver a poner los ojos en Julián son las recientes bajas que tuvo en ofensiva. Las salidas de Marmoush y Savinho debilitaron el ataque del plantel que ahora conduce Enzo Maresca.

El panorama no parece ser alentador para Manchester City, teniendo en cuenta que tiene la misma característica que hizo que Julián no haya aceptado ir a Arsenal: estar en Inglaterra. La negativa -parcial- del cordobés a regresar al Reino Unido lo complica en la carrera.

Qué dijo Simeone de Julián Álvarez

“Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros“, aseguró el director técnico de Atlético de Madrid.

“Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos”, soltó el DT, queriendo llevar el foco a lo deportivo, pero no tuvo éxito: “Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mis sentimientos. Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre“.

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