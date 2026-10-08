En medio de su mal momento futbolístico, Vinícius volvió a bajar su valor de mercado

El presente de Vinicius no es el mejor tanto en Real Madrid como en la Selección de Brasil. Con un solo gol en sus primeros ocho partidos de la temporada, el delantero de 26 años está en el foco de las críticas debido a que no logra mostrar el nivel que tuvo en años anteriores.

Este bajón de rendimiento no solo generó que el futbolista sea apuntado por los hinchas, sino que también sufrió una importante baja en su valor de mercado, acorde a la última actualización de Transfermarkt, el sitio especializado en el mercado de pases a nivel mundial.

Ahora, el precio de Vinicius es de 130 millones de euros, una cifra mucho más baja a la que llegó en uno de los mejores momentos de su carrera, ya que en 2024 su techo tocó los 200 millones de la misma moneda, luego de ganar la UEFA Champions League con el Merengue.

La baja del valor de mercado de Vini se está dando desde hace un año. A mediados de 2025 llegó el primer bajón al tener un valor de 170 millones, es decir, 30 menos que su techo. Con el correr de los meses, el costo de su pase siguió perdiendo poder adquisitivo.

Por otro lado, este es el valor más bajo del delantero brasileño en los últimos tres años. La última vez que su pase tuvo un costo menor a los 130 millones de euros fue en 2022, previo al Mundial de Qatar, ya que allí su pase llegó a valer 120 millones, con la particularidad de que en ese entonces estaba en subida.

El valor de mercado de Vinicius en los últimos años

Noviembre 2022 – 120 millones de euros

Junio 2023 – 150 millones de euros

Diciembre 2023 – 150 millones de euros

Junio 2024 – 180 millones de euros

Octubre 2024 – 200 millones de euros

Diciembre 2024 – 200 millones de euros

Junio 2025 – 170 millones de euros

Octubre 2025 – 150 millones de euros

Diciembre 2025 – 150 millones de euros

Junio 2026 – 140 millones de euros

Octubre 2026 – 130 millones de euros

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