En plena pelea por un lugar para el Mundial 2026, Kevin Mac Allister sumó un título en Europa con gol incluido en la final

Falta menos de un mes para que comience el Mundial 2026 y los futbolistas de la Selección Argentina redondean las temporadas con sus clubes mientras pelean por un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni. Este jueves, Kevin Mac Allister sumó puntos en Europa.
Aunque el lateral derecho la tiene complicada para meterse en el recorte final de 26 por competir con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel en esa zona del campo, atraviesa un gran momento con el Union Saint-Gilloise. Incluso, fue clave en la conquista de su cuarto título en el club.
En la final de la Copa de Bélgica 2025-26, Unión SG se impuso por 3-1 ante Anderlecht en tiempo suplementario y sumó una nueva estrella. Mac Allister fue el autor del primer tanto del encuentro, a los 30 minutos de la segunda mitad.
🔥 | Kevin Mac Allister fait CHAVIRER le Heysel ! 🇦🇷🟡 #USGAND #CrokyCup pic.twitter.com/MSF35XKdAf— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 14, 2026
Por la derecha, Anan Khalaili desbordó y mandó el centro atrás, encontrando al argentino que definió con una potente volea para romper el cero. Al equipo campeón se lo empataron antes de los 90, pero se repuso con dos gritos más en el suplementario para conquistar el trofeo.
La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
- Juan Musso – Atlético de Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltrán – River Plate
Barco, Senesi, Acuña, Varela o Lo Celso: Scaloni y la disyuntiva por los últimos dos cupos de la lista de Argentina para el Mundial
Defensores
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemouth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – SL Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe CF
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
Volantes
- Máximo Perrone – Calcio Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia CF
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter de Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi – Inter de Miami
- Nicolás Paz – Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – AS Roma
- Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni – SL Benfica
- Santiago Castro – Bologna FC
- Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
Datos clave
- Kevin Mac Allister anotó un gol en la victoria 3-1 del Union Saint-Gilloise.
- El Union Saint-Gilloise conquistó la Copa de Bélgica 2025-26 tras vencer al Anderlecht.
- Argentina debutará en el Mundial 2026 contra Argelia el 16 de junio en Kansas.