El entrenador del segundo rival de la Selección Argentina en la Copa Mundial está siendo tentado para arribar en la Serie A. Una distracción que puede costarle caro...

Lionel Scaloni en la última semana, antes de iniciar su viaje hacia los Estados Unidos junto a sus dirigidos para la Copa del Mundo 2026, brindó una serie de entrevistas en las cuales, entre otros temas, le consultaron por su contrato con la AFA, el cual vence a mediados de este año.

No obstante, el oriundo de Pujato remarcó, una y otra vez (como ya lo había hecho en alguna conferencia de prensa en marzo) que no quiso ocuparse del tema porque su atención está puesta exclusivamente en que la Selección Argentina retenga la corona que obtuvo en Qatar 2022.

Una actitud para destacar, porque, al parecer, no todos los entrenadores que participarán del torneo que se llevará a cabo en Norteamérica evitaron ocuparse de otros menesteres. Incluso, uno de los que enfrentará la Selección Argentina en la fase de grupos está analizando su futuro más allá del 19 de julio, jornada en la que se disputará la Final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Se trata de Ralf Rangnick, estratega de Austria (contrincante de la Scaloneta el 22 de junio en Dallas), quien suena como el reemplazante en el AC Milan de Massimiliano Allegri (quien tras dejar al Rossonero ya tendría todo avanzado para asumir en el Napoli, en lugar de Antonio Conte, que a su vez tomaría las riendas de la Selección de Italia).

Ralf Rangnick entrena a Austria desde el 2022. Getty Images.

Conforme a la Gazzetta dello Sport, el alemán es el preferido de Zlatan Ibrahimovic, director deportivo del club milanés. De hecho, aparentemente, ya habrían tomado contacto con el entorno de Rangnick, para sellar su desembarco una vez culminado su paso por la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Ralf Rangnick volvería a dirigir en clubes tras su paso por la Selección de Austria

Ralf Rangnick está transitando con Austria su única experiencia, por lo menos hasta el momento, dirigiendo a un seleccionado. Desde 1983 hasta 2022 siempre condujo equipos. Primero en Alemania, en donde fue el técnico de equipos como Stuttgart, Hannover, Schalke 04 y Leipzig; y después en Inglaterra en donde estuvo al frente del Manchester United en 2021.

En síntesis