Con tres jugadores del fútbol argentino, la lista de convocados de Ecuador para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador acaba de confirmar su lista de convocados para el Mundial 2026 que se desarrollará, a partir del próximo 11 de junio, en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, Sebastián Beccacece le puso punto final al misterio y despejó todas las dudas que se venían generando entre los fanáticos.
Sí, el director técnico argentino hizo oficial la nómina de 26 concentrados para disputar la Copa del Mundo. Y no es un detalle menor que, entre los mismos, hay tres nombres propios que militan actualmente en la máxima categoría del fútbol argentino. Uno de ellos defiende la camiseta de River Plate y otros dos la de Huracán.
El primero de los implicados no es otro que Kendry Páez, volante ofensivo que todavía no ha podido ganarse un lugar de privilegio en la consideración de Eduardo Coudet. Paralelamente, las dos figuras de la institución de Parque de los Patricios son el experimentado arquero Hernán Galíndez y también el delantero Jordy Caicedo.
La lista de convocados de Ecuador
ARQUEROS
- HERNAN GALÍNDEZ – HURACÁN
- MOISÉS RAMÍREZ – AE KIFISIAS
- GONZALO VALLE – LIGA
DEFENSORES
- WILLIAN PACHO – PSG
- PIERO HINCAPIE – ARSENAL
- JOEL ORDÓÑEZ – CLUBE BRUGGE
- FÉLIX TORRES – INTERNACIONAL
- PERVIS ESTUPIÑÁN – AC MILAN
- YAIMAR MEDINA – KRC GENK
- ÁNGELO PRECIADO – ATL MINEIRO
- JACKSON POROZO – CLUB TIJUANA
MEDIOCAMPISTAS
- ALAN MINDA – ATL MINEIRO
- MOISÉS CAICEDO – CHELSEA
- JORDY ALCÍVAR – INDEPENDIENTE
- DENIL CASTILLO – MIDTJYLLAND
- JOHN YEBOAH – VENEZIA
- ALAN FRANCO – ATL MINEIRO
- PEDRO VITE – PUMAS UNAM
- KENDRY PÁEZ – RIVER PLATE
- NILSON ANGULO – SUNDERLAND
- GONZALO PLATA – FLAMENGO
DELANTEROS
- KEVIN RODRÍGUEZ – USG
- ANTHONY VALENCIA – ROYAL ANTWERP
- ÉNNER VALENCIA – PACHUCA
- JORDY CAICEDO – HURACÁN
- JEREMY ARÉVALO – STUTTGART
Así presentó Ecuador su lista
Nosotros vamos en serio.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026
Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.
Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl
El grupo de Ecuador en el Mundial
La Selección de Ecuador formará parte del Grupo E de la próxima Copa del Mundo, el cual tiene a Alemania como cabeza de serie. Paralelamente, también deberá enfrentarse a Curazao y Costa de Marfil.
Los partidos de Ecuador en el Mundial
- 14/6 – Ecuador vs. Costa de Marfil
- 20/6 – Ecuador vs. Curazao
- 25/6 – Ecuador vs. Alemania