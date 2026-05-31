Con tres jugadores del fútbol argentino, la lista de convocados de Ecuador para el Mundial 2026

Sebastián Beccacece le puso punto final al misterio y confirmó la nómina de convocados de Ecuador para la próxima Copa del Mundo.

La Selección de Ecuador acaba de confirmar su lista de convocados para el Mundial 2026 que se desarrollará, a partir del próximo 11 de junio, en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, Sebastián Beccacece le puso punto final al misterio y despejó todas las dudas que se venían generando entre los fanáticos.

Sí, el director técnico argentino hizo oficial la nómina de 26 concentrados para disputar la Copa del Mundo. Y no es un detalle menor que, entre los mismos, hay tres nombres propios que militan actualmente en la máxima categoría del fútbol argentino. Uno de ellos defiende la camiseta de River Plate y otros dos la de Huracán.

El primero de los implicados no es otro que Kendry Páez, volante ofensivo que todavía no ha podido ganarse un lugar de privilegio en la consideración de Eduardo Coudet. Paralelamente, las dos figuras de la institución de Parque de los Patricios son el experimentado arquero Hernán Galíndez y también el delantero Jordy Caicedo.

La lista de convocados de Ecuador

ARQUEROS

HERNAN GALÍNDEZ – HURACÁN

MOISÉS RAMÍREZ – AE KIFISIAS

GONZALO VALLE – LIGA

DEFENSORES

WILLIAN PACHO – PSG

PIERO HINCAPIE – ARSENAL

JOEL ORDÓÑEZ – CLUBE BRUGGE

FÉLIX TORRES – INTERNACIONAL

PERVIS ESTUPIÑÁN – AC MILAN

YAIMAR MEDINA – KRC GENK

ÁNGELO PRECIADO – ATL MINEIRO

JACKSON POROZO – CLUB TIJUANA

MEDIOCAMPISTAS

ALAN MINDA – ATL MINEIRO

MOISÉS CAICEDO – CHELSEA

JORDY ALCÍVAR – INDEPENDIENTE

DENIL CASTILLO – MIDTJYLLAND

JOHN YEBOAH – VENEZIA

ALAN FRANCO – ATL MINEIRO

PEDRO VITE – PUMAS UNAM

KENDRY PÁEZ – RIVER PLATE

NILSON ANGULO – SUNDERLAND

GONZALO PLATA – FLAMENGO

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DELANTEROS

KEVIN RODRÍGUEZ – USG

ANTHONY VALENCIA – ROYAL ANTWERP

ÉNNER VALENCIA – PACHUCA

JORDY CAICEDO – HURACÁN

JEREMY ARÉVALO – STUTTGART

Así presentó Ecuador su lista

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

El grupo de Ecuador en el Mundial

La Selección de Ecuador formará parte del Grupo E de la próxima Copa del Mundo, el cual tiene a Alemania como cabeza de serie. Paralelamente, también deberá enfrentarse a Curazao y Costa de Marfil.

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Los partidos de Ecuador en el Mundial