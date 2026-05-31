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Mundial 2026

Con tres jugadores del fútbol argentino, la lista de convocados de Ecuador para el Mundial 2026

Sebastián Beccacece le puso punto final al misterio y confirmó la nómina de convocados de Ecuador para la próxima Copa del Mundo.

Kendry Páez en la Selección de Ecuador.
© GettyKendry Páez en la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador acaba de confirmar su lista de convocados para el Mundial 2026 que se desarrollará, a partir del próximo 11 de junio, en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, Sebastián Beccacece le puso punto final al misterio y despejó todas las dudas que se venían generando entre los fanáticos.

Sí, el director técnico argentino hizo oficial la nómina de 26 concentrados para disputar la Copa del Mundo. Y no es un detalle menor que, entre los mismos, hay tres nombres propios que militan actualmente en la máxima categoría del fútbol argentino. Uno de ellos defiende la camiseta de River Plate y otros dos la de Huracán.

El primero de los implicados no es otro que Kendry Páez, volante ofensivo que todavía no ha podido ganarse un lugar de privilegio en la consideración de Eduardo Coudet. Paralelamente, las dos figuras de la institución de Parque de los Patricios son el experimentado arquero Hernán Galíndez y también el delantero Jordy Caicedo.

La lista de convocados de Ecuador

ARQUEROS

  • HERNAN GALÍNDEZ – HURACÁN
  • MOISÉS RAMÍREZ – AE KIFISIAS
  • GONZALO VALLE – LIGA

DEFENSORES

  • WILLIAN PACHO – PSG
  • PIERO HINCAPIE – ARSENAL
  • JOEL ORDÓÑEZ – CLUBE BRUGGE
  • FÉLIX TORRES – INTERNACIONAL
  • PERVIS ESTUPIÑÁN – AC MILAN
  • YAIMAR MEDINA – KRC GENK
  • ÁNGELO PRECIADO – ATL MINEIRO
  • JACKSON POROZO – CLUB TIJUANA

MEDIOCAMPISTAS

  • ALAN MINDA – ATL MINEIRO
  • MOISÉS CAICEDO – CHELSEA
  • JORDY ALCÍVAR – INDEPENDIENTE
  • DENIL CASTILLO – MIDTJYLLAND
  • JOHN YEBOAH – VENEZIA
  • ALAN FRANCO – ATL MINEIRO
  • PEDRO VITE – PUMAS UNAM
  • KENDRY PÁEZ – RIVER PLATE
  • NILSON ANGULO – SUNDERLAND
  • GONZALO PLATA – FLAMENGO

DELANTEROS

  • KEVIN RODRÍGUEZ – USG
  • ANTHONY VALENCIA – ROYAL ANTWERP
  • ÉNNER VALENCIA – PACHUCA
  • JORDY CAICEDO – HURACÁN
  • JEREMY ARÉVALO – STUTTGART

Así presentó Ecuador su lista

El grupo de Ecuador en el Mundial

La Selección de Ecuador formará parte del Grupo E de la próxima Copa del Mundo, el cual tiene a Alemania como cabeza de serie. Paralelamente, también deberá enfrentarse a Curazao y Costa de Marfil.

Los partidos de Ecuador en el Mundial

  • 14/6 – Ecuador vs. Costa de Marfil
  • 20/6 – Ecuador vs. Curazao
  • 25/6 – Ecuador vs. Alemania
Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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