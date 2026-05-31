El francés rompió el silencio luego de lo que fue su pelea con el charrúa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Por primera vez Aurelién Tchouaméni se refirió a lo que fue su pelea con Federico Valverde en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en la primera semana de mayo, a días de que el equipo comandado por Álvaro Arbeloa debiera presentarse en el Camp Nou para afrontar el Clásico de España frente al FC Barcelona por la fecha 35 de LaLiga.

”Evidentemente pasaron cosas, lo pudisteis ver y escuchar en los medios”, expresó el mediocampista en una conferencia de prensa que brindó en Francia, en donde ya se presentó para sumarse al cronograma diagramado por Didier Deschamps de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y, si bien admitió que el cruce con el uruguayo existió, Aurelién Tchouaméni aclaró: ”Se magnificó porque salió en los medios de comunicación y cuando juegas en el Real Madrid eso crea una gran reacción. En la prensa se dijeron muchas tonterías. Leí que hubo una pelea y que le había dado un puñetazo… Lo que no fue el caso”.

Asimismo, ante la insistencia de los periodistas presentes, Tchouaméni quiso remarcar que él ya dio vuelta la página al suceso que protagonizó con Federico Valverde: ”No entro en más detalles. Lo más importante es que el club estaba al corriente de lo que pasó. Hay muchas cosas que pasan en los vestuarios que no salen en la prensa. La vida sigue”.

Aurelién Tchouaméni habló por primera vez ante la prensa francesa sobre su pelea con Federico Valverde. Getty Images.

Y cerró: ”Con Fede tenemos un objetivo común: ganar títulos con el Real Madrid. No hay problemas. Y si me enfrento a él en el Mundial, nosotros tendremos ganas de ganar con la selección francesa. En el aspecto personal no hay problemas ahora mismo con Valverde”.

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Auerelién Tchoauméni advirtió que la mala temporada con el Real Madrid no lo afectará para el Mundial

Tanto Aurelién Tchouaméni como Kylian Mbappé son los representantes de del Real Madrid en la Selección de Francia (Eduardo Camavinga y Ferland Mendy fueron descartados por Didier Deschamps). Y más allá de que la temporada no fue ni por asomo la ideal, el mediocampista merengue aclaró que llegará al Mundial en optimas condiciones.

“¿Una motivación suplementaria? No lo creo porque la selección es distinta a los clubes. Si hubiéramos ganado todo también tendríamos ganas de ganarlo todo. Con el Real Madrid fue una temporada distinta a lo que queríamos. Queríamos ganar títulos. Y queremos ganar el Mundial. Estamos todos motivados”, expresó Tchouaméni.