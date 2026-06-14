En pleno Mundial, se confirmó el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid

El lateral español se sumará al merengue luego de su participación con España en la Copa del Mundo.

Días después de confirmarse la continuidad de Florentino Pérez al mando del Real Madrid, el conjunto merengue no para de hacer anuncios. Primero, el intento fallido de fichar a Julián Álvarez, luego la contratación de José Mourinho como nuevo entrenador, seguido de la llegada como futbolista libre de Bernardo Silva. Y ahora se dio a conocer que Marc Cucurella también vestirá de blanco luego de la Copa del Mundo.

Mientras se prepara para disputar el Mundial 2026 con España, Marc Cucurella fue anunciado como flamante refuerzo del Real Madrid para la temporada 2026/27. El lateral izquierdo de 27 años, que militaba en el Chelsea, ya tiene un acuerdo verbal con el club de la capital española y firmará su vínculo para unirse una vez terminado el campeonato de mundo.

Cucurella es nuevo jugador del Real Madrid. (Getty)

Así lo confirmó Fabrizio Romano, quien destacó que pronto se darán a conocer los detalles de este acuerdo. Reforzar el puesto del lateral izquierdo era una de las prioridades del Real Madrid, y José Mourinho había pedido expresamente por Cucurella, explico el periodista italiano.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!



Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.



Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Qué pasa con Enzo Fernández

Otro nombre del Chelsea que Real Madrid lleva tiempo siguiendo es el de Enzo Fernández, aunque su traspaso, en caso de darse, será un tanto más complicado. Y es que mientras el conjunto londinese dejó ir a Marc Cucurella sin mayores problemas, no hará lo mismo si llega una propuesta por el argentino.

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Enzo Fernández no saldrá tan fácil como Cucurella. (Getty)

Enzo Fernández es considerado como un bastión fundamental del proyecto deportivo del Chelsea, por lo que sólo será vendido en una cifra astronómica, o en caso de que el futbolista exprese públicamente y con fuerza sus intenciones de dejar la institución. Algo que no sucederá, al menos no durante la Copa del Mundo.

Síntesis

Marc Cucurella jugará en el Real Madrid desde la temporada 2026/27.

jugará en el Real Madrid desde la temporada 2026/27. José Mourinho pidió expresamente fichar al lateral izquierdo de 27 años.

pidió expresamente fichar al lateral izquierdo de 27 años. Enzo Fernández solo saldría del Chelsea a cambio de una cifra astronómica.