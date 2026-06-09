El Merengue realizó un comunicado oficial en el que reveló que quiere al delantero argentino.

Previo a su reelección como presidente de Real Madrid, Florentino Pérez reveló que iban a hacer una oferta de 150 millones de euros por un futbolista que no dio el nombre, pero que afirmó que iba a ser galáctico como Cristiano Ronaldo y Kaká.

Finalmente, el apuntado fue Julián Alvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid. En sus redes sociales, el Merengue informó que hicieron la oferta formal, pero la misma fue rechazada por su clásico rival ya que consideró insuficiente el monto.

Como contraoferta, el Colchonero le respondió a su clásico rival que solamente se desprenderá de su figura en caso de que abonen su cláusula de rescisión. La misma es de 500 millones de euros por el totalidad de su ficha, por lo que hay 350 millones de diferencia.

De esta manera, todo indica que la negociación culminará allí debido al importante monto que deberá pagar Real Madrid para quedarse con el argentino. En caso de avanzar y llegar a un acuerdo, sería la transferencia más cara de la historia.

El comunicado oficial de Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

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El comunicado oficial de Real Madrid.

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